Kommune finder fejl: Ja, halfordelingen er skæv

Sorøhallen bliver brugt til mange formål, men timefordelingen i den kommende sæson har skabt utilfredshed.

Sorø - 13. juli 2017 kl. 15:52 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er fejl i det talmateriale, som en uvildig konsulent har lavet for Sorø Kommune, og som kommunen har lagt til grund for timefordelingen i Sorøhallen i den kommende sæson.

Det gik op for kommunens faglige konsulent Karin Heilesen, da DAGBLADET og Sjællandske interviewede hende.

- Jeg tror, der er sket en fejl... Man kan godt stille spørgsmål ved de tal, lød det fra Karin Heilesen under interviewet.

Netop timefordelingen i Sorøhallen har skabt utilfredshed hos de to idrætsforeninger SOR IF og Sorø Gymnastik Forening, der føler sig presset på tid i den kommende sæson 2017/2018.

Som avisen har fortalt, så fik kritikken Sorø Kommune til i april at hyre en uvildig konsulent til at vurdere sagen. Konsulenten leverede nogle udregninger, som umiddelbart bekræftede kommunens timefordeling. På den baggrund meddelte Sorø Kommune i slutningen af juni til de berørte foreninger, at de ville fastholde fordelingen af haltiderne.

Men der er altså fejl i beregningerne fra den uvildige konsulent. I en tabel sammenligner man, hvor meget tid de to foreningers gymnastikmedlemmer under 25 år har i hallen. Det fremgår, at SOR IF's 185 gymnastikmedlemmer har 9,24 minutter i hallen per medlem, og at Sorø Gymnastik Forenings (SGF) 154 gymnastikmedlemmer har 9,16 minutter per medlem. Det er stort set en ligelig fordeling af haltimerne.

Men problemet er, at mens SOR IF har indberettet i alt 369 medlemmer til Sorø Kommune, så har SGF »kun« indberettet 103 medlemmer til kommunen.

Altså færre end de 154, der bliver brugt i udregningen. Og næsten en fjerdedel af SOR IF's medlemstal. Så nu viser tallene snarere, at SOR IF ikke har fået nok timer i Sorøhallen i forhold til de andre foreninger. Derudover er selve udregningen af minutterne per medlem i Sorø Gymnastik Forening også forkert. Minuttallet i tabellen burde ikke være 9,16, men 7,59 minutter.

- Det må jo nødvendigvis give et andet resultat. Det er ikke sikkert, de tal er rigtige, og så må man jo konkludere anderledes, siger faglig konsulent Karin Heilesen.

Ingen i forvaltningen hos Sorø Kommune har på noget tidspunkt taget initiativ til at tjekke den eksterne konsulents tal.

- Det er første gang, vi selv sammenligner tallene og regner på dem. Når jeg har en konsulent udefra til at gå sagen igennem, så tror jeg på, at tallene er rigtige og regner det ikke selv igennem. Men nu vil jeg kigge på sagen igen og regne tallene igennem, siger Karin Heilesen.

Forvaltningen kan ikke anbefale, at der bliver åbnet op for timefordelingen nu.

- Som udgangspunkt holder vi fast i den fordeling, vi har. For ellers bliver det nærmest umuligt for foreningerne at arbejde videre med deres programplanlægning, siger Karin Heilesen.

Der er dog uenighed om det videre forløb for timefordelingen i Sorøhallen i sæsonen 2017/2018. Rikke Bach Nielsen (S) og Bo Christensen (K), der begge er medlem af kultur- og fritidsudvalget, vil have lavet en ny timefordeling inden sæsonstart.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra konsulent Jørn C. Nielsen.