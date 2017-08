Der bliver drukket teater-øl og -sprut i »To lys på et bord« - men det var ønsket om en kop kaffe, der fik Anne Hviid-Christensen til at falde. Foto: Bjarne Stenbæk

Knæk og bræk - et håndled

Sorø - 17. august 2017 kl. 12:50 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Knæk og bræk siger man i teaterverdenen, når man ønsker held og lykke - og de ord tog hovedrolleindehaveren Anne Hviid-Christensen lidt for bogstaveligt under lørdagens udgave af Ruds Vedby Borgspils »To lys på et bord«. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

- Det regnede voldsomt under 1. akt i lørdags, fortæller Anne, der spille bodega-mutter Karen i forestillingen.

- Efter 1. akt skulle jeg lige ned i teltet i pausen og have en kop kaffe, men undervejs gled jeg i det våde føre og faldt uheldigt ned på min ene arm. Jeg bandede mest over, at mit tøj blev beskidt - men jeg kunne også godt mærke, at håndleddet ikke var helt i orden.

En læge blev tilkaldt, og han sendte hovedrollen på skadestuen, så 2. akt måtte aflyses. Publikum kunne i stedet bytte billetten til onsdag, så i aftes var der mere end fuldt hus ved Vedbygaard.

For »the show must go on«, så Anne Hviid-Christensen kan nu opleves som bodega-mutter med håndleddet i gips. For håndleddet er brækket.

Ruds Vedby Borgspil spiller torsdag, fredag og lørdag klokken 19.30.