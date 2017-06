Se billedserie Nu kan man sidde i romaskinerne i det nye træningslokale og kigge direkte ud på Sorø Sø. Foto: Bjarne Stenbæk

Klubhus har fået en vellykket ansigtsløftning

Sorø - 24. juni 2017 kl. 14:49 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sorø Roklub kunne lørdag indvie sit nyistandsatte og udbyggede klubhus, skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Da Sorø Roklubs daværende formand, Merete Leisted Busk, kom til den daværende formand for kultur- og fritidsudvalget, Gert Jørgensen, med ønsket om at udvide roklubbens klubhus, kunne de ikke undgå, at der også opstod en frygt for, at et nybyggeri ville skæmme naturen.

Sådan er det ikke gået. Godt nok måtte man skrinlægge den første plan om at bygge oven på bådhuset, og den næste plan om at opføre et nyt træningslokale, der var lukket ud mod søen, var heller ikke den bedste idé - men dog den idé, der kunne vinde indpas på det pågældende tidspunkt.

Til gengæld blev det i sidste ende mellem roklubbens nuværende formand, Bjarne Hjorth, og Stiftelsen Sorø Akademi aftalt, at nybyggeriet skulle være transparent, så man kan kigge lige igennem de store vinduespartier.

- Samtidig skiftede vi vinduerne i det eksisterende klubhus, så de matcher med nybyggeriets, og så blev hele klubhuset malet sort, fortalte Bjarne Hjorth ved indvielsen lørdag middag.

- Vi malede så også loft og vægge indendørs og skiftede gulvtæppet ud, ligesom vi fandt et brugt køkken, som vi kunne få op.

Dermed levede Sorø Roklub mere end op til Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse. Nævnet afviste nemlig klagen fra Danmarks Naturfredningsforening med begrundelsen, at tilbygningens placering og udformning ikke er skæmmende for landskabet. Blandt de fremmødte ved indvielsen var der bred enighed om, at den formulering godt kunne strammes. Flere konstaterede, at i forhold til det, der var førhen, er der tale om, at byggeriet pynter på naturen.

De 100 nye kvadratmeter til romaskinerne og lidt styrketrænings-redskaber samt renoveringen af det eksisterende klubhus har stået i alt i 1,25 millioner kroner. 600.000 kroner er kommet fra Sorø Kommune, mens Brand af 1848 har givet 350.000 kroner og Sorø Spare- og Laanekasses Fond 200.000 kroner. Det resterende beløb har roklubben selv finansieret.

Mange frivillige har givet en hånd med. De fik en tak fra formanden - og især Uffe Søgaard fra Jyske Tømrer ApS. blev fremhævet. Der var også en kommunal hilsen fra borgmester Gert Jørgensen, inden filialdirektør Malene Frandsen, Nordea, kunne navngive den dobbeltfirer, som klubbens via støtte fra Nordea Fonden har købt til de yngste roere. Båden blev opkaldt efter Nordeas »bæver-sparegris«, der hedder Jalmar.