Klio strejker

Da skulpturen blev afsløret, fortalte kunstneres bag, Mogens Møller, at Klio ikke er historiens Klio, men den enkeltes Klio. Af den grund står hun med et spejl, som skal symbolisere, at historien ændrer sig efter ud fra de øjne, som kigger på den. Derfor tror journalisten bag disse ord, heller ikke, at det er tilfældigt at skulpturens bagdel er gået fri for indpakning, da dette måske er en hilsen til folkene bag de reformer, som har gjort livet sværere for landets fattigste og udsatte.