Klingenberg Busrejser kåret som »Årets busrejsearrangør« 2017

Og netop dét, at Klingenberg Busrejser holder sig udelukkende til busrejser og videreudvikler sine koncepter med et bredt spekter af oplevelser lige fra weekendture i ind- og udland til længerevarende ferierejser, temarejser med messer, karneval, hingstekåring, due-, hønse- og kaninudstillinger samt føromtalte musikrejser er blot nogle af årsagerne til, at priskomitéen har valgt at kåre Klingenberg Busrejser som »Årets busrejsearrangør«.

- Vores rejseledere og chauffører gør meget for at skabe tryghed og godt humør blandt gæsterne. Desuden tager jeg selv med på 2-3 ture om året for at have »fingeren på pulsen«. Desuden gør vi meget for at være synlige, blandt andet med vores katalog og rejseforedrag for foreninger. Derfor er det helt fantastisk at blive anerkendt for det arbejde, vi brænder så meget for, siger Peter Nygaard.