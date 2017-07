Lejeren fra fredagens fest i Lynge Forsamlingshus havde ikke ryddet ordentlig op efter gæsterne. Her er det et foto fra forsamlingshusets toilet. Privatfoto

Klare, skrappe regler for ungefester virker

Formanden Lisa Ottesen mener, at opskriften på de gode ungdomsfester er skrappe regler for udlejning.

Den unge, der står for festen, skal møde personligt op (med en forælder) og skrive under på en kontrakt. Af den fremgår det blandt andet, at depositum er på 3000 kroner, at der er krav om en professionel udsmider til festen, og at der skal være en voksen pr. 10 deltager. Hvis rengøringen tager mere end to timer, vil der blive sendt en efterregning til arrangøren.