En af årsagerne til, at der blev klaget over jordkørslen, var, at den skulle foregå tæt på institutionen Villa Villakulla. Hørkram fandt en anden løsning, så problemet eksisterer ike mere.

Klagere fik ikke medhold

Sorø - 04. september 2016

To klagere fik ikke medhold i sagen om terrænregulering på ejendommen Katrinelystvej 28. Sagen har nu kun principiel betydning, fordi Hørkram, der skulle have kørt jord ud på marken på Katrinelystvej, har fundet en anden mulighed, fortæller DAGBLADET og Sjællandske.

Den tilladelse, Sorø Kommune gav til jordarbejdet, blev der klaget over fra en beboer, der bor på Titmosevej. Men Natur- og Miljøklagenævnet har nu truffet den afgørelse, at den pågældende beboer ikke er klageberettiget, og derfor kan klagen ikke behandles. Nævnet mener ike, at klageren har en individuel og væsentlig interesse i sagen - en sådan interesse har kun naboer og andre omboende i kraft af deres nærhed til den ejendom, som afgørelsen vedrører.

En anden beboer har klaget til Sorø Kommune over, at kommunen kunne give tilladelse til at hæve terrænet. Klageren mener, at området falder ind under Naturbeskyttelseslovens paragraf 3, fordi arealet er et »beskyttet overdrev«.

Sorø Kommune har undersøgt området nærmere, men komunen har ikke fundet indikatorer, der viser, at der er tale om et sådant overdrev. Planter som blåhat, bugtet kløver og hvidtjørn er der godt nok, men forekomsterne er spredte og fåtallige, så kommunen mener ikke, at de er karakteristiske for arealet. Der blev heller ikke fundet søer eller våde lavninger, der kan være ynglelokaliteter for padder, ligesom der heller ikke er fundet lysåbne skrænter eller andet, der kan have væsentlig betydning for markfirben, hvis de skulle findes i området.

Den kommunale afgørelse kan klageren dog indbringe for Natur- og Miljøklagenævnet til endelig afgørelse, hvis det ønskes.