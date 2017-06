Se billedserie 68-årige Kirsten Antoinette Uldall har gået Caminoen to gange. Hun går også jævnligt turen rundt om Sorø Sø. Foto: Anders Ole Olsen

Kirsten vandrer gennem naturen

Sorø - 24. juni 2017

68-årige Kirsten Antoinette Uldall har gået Caminoen to gange, gået til Rom og vandret fra Tjekkiet til Polen ved en fejl.

- Vi har gået i alt slags vejr. Regn. Og torden. Bum! Der blev jeg bange, forklarer hun.

Den pensionerede speciallærer er opvokset i Sorø og flyttede tilbage i 1998 efter 25 år i Nakskov. Hun kunne ikke undvære naturen i området. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Naturen spiller så stor en rolle i hendes liv, at hun også tager på vandreture for at opleve den.

- Den har altid betydet meget for mig. Sådan er det, når man kommer fra Sorø. Hele min barndom har jeg dinglet rundt i træerne, og jeg lærte at svømme i Sorø Sø. Jeg tror ikke, jeg kan trække vejret uden naturen. Når jeg står op om morgenen på den her årstid, så går mine ben selv ned i min kolonihave. Jeg skal have jord under neglene, siger Kirsten Antoinette Uldall.

De store naturoplevelser har Caminoen kunnet levere til Kirsten og vandre-veninden Jette. Sammen har de gået Caminoens cirka 800 kilometer to gange.

Første gang var i 2008, og i 2015 tog de turen én gang til. For lige siden Camino-rejsen i 2008 havde de to veninder snakket om, at de måtte afsted igen.

- Det var igen en meget stor oplevelse, siger Kirsten Antoinette Uldall.