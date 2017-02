Indehaveren af vinhandlen Skjold Burne i Sorø stoppede tirsdag tricktyves tømning af 73-årigs Dankort. Foto: Jeppe Jul Garnak

Kioskejer fatter mistanke: Narrer kreditkort fra tricktyv

Sorø - 15. februar 2017 kl. 12:10 Af Jeppe Jul Garnak Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tricktyve stjæler Dankort og pinkode fra 73-årig kvinde. Da de forsøger at spiller Lotto for 4.000 kroner, bliver kioskejer mistænkelig og sætter en stopper for deres tyvetogt. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

En 73-årig kvinde fra Sorø fik tirsdag formiddag afluret sin pinkode og franarret sit Dankort i Meny på Ringstedvej. I løbet af de efterfølgende 25 minutter lykkedes det de formodede tyve, en mand og en kvinde, at hæve op mod 15.000 kroner fra offerets Dankort, men deres held løb ud, da de nåede til kiosk- og vinhandlen Skjold Burne på Storgade i Sorø.

- Der kommer en mand ind og vil købe spil for 4000 kroner, siger butiksindehaver Johnny Keller.

Han og konen Heidi Keller bliver straks mistænkelige, for de havde ikke set manden før, og 4000 kroner er grænsen for beløb, man kan betale med Dankort, uden at butikken bliver ansvarlig for hævningerne.

- Betalingen går ikke igennem første gang, og jeg beder manden om lige at se kortet, og det viser sig, at der står et dansk kvindenavn på det, siger Johnny Keller.

Det hedder manden, der taler et gebrokent engelsk, helt sikkert ikke, regner kioskejeren hurtigt ud, og han beholder derfor kortet, mens han taler videre med manden.

- Mandens forklaring er, at kortet tilhører hans mor, og mens jeg ringer til banken for at tjekke kortet, så fortæller han mig, at han lige går ud for at hente moren, siger Johnny Keller.

Den formodede tricktyv er helt rolig, mens han forlader butikken, så Johnny Keller får ikke mistanke om, at manden er ved at flygte.

- Da jeg får fat i banken siger de, at kortet ikke er spærret, siger Johnny Keller.

Men da er manden allerede forsvundet, og han har efterladt kortet, som senere viser sig at være stjålet.

- Efterfølgende får jeg fat på politiet, og de kommer herud og vi giver dem et signalement, siger Johnny Keller.

Det viser sig at signalementet fuldstændig matcher den mand, som var med til at aflure den 73-årige kvindes kode i Meny kort forinden. Det bekræfter vagthavende hos Sydsjælland og Lolland Falsters politi.

Begge steder lyder signalementet af manden, at han var 25-30 år, østeuropæisk af udseende, omkring 175 cm. høj, spinkel af bygning og med lys hud. Han havde sort, kort hår og talte engelsk, og han var iført blå dunjakke og mørke bukser og brune sko og et sort/gråt halstørklæde. Kvinde beskrives ligeledes som østeuropæisk af udseende og som værende 30-35 år, 165-175 cm. høj, spinkel og lys hus. Hun bar en sort jakke, mørke bukser og mørk hue.