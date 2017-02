Katrinelystgården skal stramme op

Der er et par enkelte punkter i driften af Katrinelystgården, der lige skal strammes op på, men tilbuddet opnåede et samlet »Godkendt«, da Socialtilsyn Øst var på besøg for at udarbejde den årlige tilsynsrapport. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Gården opnåede på de fleste af tilsynets punkter en høj score, men tilsynet mente dog, at der er en mangelfuld dokumentation og målopstilling i forhold til de unges kompetenceudvikling og opstilling af mål. Der mangler også en klar procedure for magtanvendelse fra ledelsens side - også hvordan man undgår magtanvendelse. Tilsynet kunne også tænke sig at få beskrevet positive resultater af indsatsen i forhold til målgruppen, og så var der også spørgsmål til økonomien, som tilsynet fandt uigennemsigtig. På det økonomiske områder er der dog allerede indført nye procedurer. Tilsynet noterede også, at det væsentligste økonomiske forhold er, at ordningen er økonomisk bæredygtig, og det vurderes tilbuddet at være.