Se billedserie Indehaver af Johs. Clausen-butikkerne, Dennis Clausager, sammen med daglig leder af butikken i Sorø, Susanne Skjold Andersen. Foto: Merete Jensen

Johs. Clausen åbner pop-op-butik

Sorø - 15. januar 2017 kl. 09:02 Af Merete Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Johs. Clausen skal have hele butikken renoveret, skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Hvis man forestiller sig, at man rydder garderoben derhjemme for at »friske rummet op«, så bør man overveje, hvordan arbejdet må være på 235 kvadratmeter.

Fra lørdag den 21. januar lukker tøjbutikken Johs. Clausen i Storgade to til tre uger for at give håndværkerne frie hænder. Tøjet transporteres ned til en midlertidig pop-op-butik i de gamle banklokaler foran Matas i Holberg Arkaden, hvor der holdes åbent på vanlig vis.

- Vi laver simpelthen en totalrenovering af butikken, så butikslokalet fremstår mere enkel og overskuelig, samtidig med at det rustikke ved rummet bliver bevaret, siger indehaver, Dennis Clausager.

Johs. Clausen-butikken henvender sig stadig til den samme målgruppe og vil som normalt bugne af de velkendte kvalitetsmærker. Dog er der nye og spændende mærker på vej, som på bedste vis kommer til at supplere det eksisterende udvalg.

- Vi glæder os rigtig meget til at få en lys og venlig butik, som kan præsentere tøjet lidt bedre, end vi kan i dag. Og i forbindelse med pop-op-butikken i Holberg Arkaden vil der være en masse unikke tilbud i ombygningsperioden, siger Susanne Skjold Andersen, daglig leder.

Men ikke nok med at butikken renoveres, faktisk er der en række andre tiltag i støbeskeen.

- Vi udbygger vores kundeklub med et specielt bonuskort, hvor man for 500 kroners tøjkøb får et 50-kroners stempel på et stempelkort. Når man har fået ti stempler, så kan man handle for 500 kroner, siger Dennis Clausager.

Ud over stempelkortet vil der blive holdt specialarrangementer for medlemmer af kundeklubben, invitation til førudsalg og kundeklubsaftener med eksempelvis foredrag.

Senere på året lancerer Johs. Clausen desuden en webshop med udvalgte mærker. I øjeblikket er man i fuld gang med at gennemteste webshoppen, så den er kureret for de værste »børnesygdomme«. Det handler om at få løst alle de praktiske problematikker, inden der for alvor åbnes for nethandlen.

- I forbindelse med relanceringen af butikken om to til tre uger, så lover vi at markere det med gode tilbud og smagfulde bobler. Indtil da - så ses vi i Holberg Arkaden, siger Susanne Skjold Andersen.