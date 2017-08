Jens og Margit Sørensen holder ophørsudsalg i Cykelhuset i Rolighed. Han går på pension, hun på efterløn. Foto: Bjarne Stenbæk

Jens og Margit cykler ind over målstregen

Sorø - 03. august 2017 kl. 17:48 Af Bjar4ne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Cykelhuset i Rolighed holder ophørsudsalg, og ejendommen er sat til salg, skriver DAGBLADET og Sjællandske.

- Vi synes, at vi har aftjent vores værnepligt i det lokale forretningsliv. Jeg bliver 65 i november, og Margit er tæt på de 62, så jeg går på pension, og Margit går på efterløn.

Det siger Jens Sørensen, der sammen med hustruen Margit ejer Cykelhuset i Rolighed.

Der er ikke sat nogen dato på, hvornår Cykelhuset lukker.

- Det gør vi, når vi ikke synes, at der er varer nok på hylderne længere. Det kan også være, at ejendommen bliver solgt, og en ny køber har et ønske om det, siger Jens Sørensen.

- Vi reparerer cykler, så længe vi holder åbent, og det betyder, at naturligvis så sørger vi for, at vi har de reservedele, der skal bruges, men ellers får vi ikke nye varer hjem.

Ophørsudsalget begyndte i søndag, og der var »sort af mennesker«.

Jens Sørensen er uddannet automekaniker hos Fiat og Citroën i Stenlille.

Han arbejdede næsten 25 år på Scanva Diesel - både som mekaniker, værkfører og sidst som værkstedschef - og derefter solgte han lastbiler i nogle år.

- Jeg ville finde et andet job, og da kom det mig for øre, at Kenneth Petersen havde cykelforretningen i Sorø til salg, fortæller Jens Sørensen.

- Jeg slog til, og nu har vi drevet forretningen i 14 år. Det var ikke så svært at skifte fra biler til cykler. Faktisk havde jeg de første år af min læretid på et mindre værksted, hvor vi reparerede alt - cykler, biler, traktorer og forskellige maskiner.

For 12 år siden kom Margit med i forretningen. Hun var før det ansat i kantinen i det daværende Vestsjællands Amt.

Ejendommen er fra midt i 1890'erne. Oprindelig var der fire lejligheder, og en af Cykelhusets kunder har fortalt, at der omkring krigsårene boede fire familier med tilsammen 35 børn i ejendommen.

Jens og Margit Sørensen har isoleret og totalt istandsat ejendommen. Også 1. sal er renoveret, og der er installationer til såvel køkken som bad og toilet.

- Ejendommen kan altså føres tilbage og blive bolig(er) igen, siger Jens Sørensen.

- Men den kan også føres videre som forretning.

Ejendommen Rolighed 12A er i alt på 210 kvadratmeter. Den er til salg hos Nybolig Erhverv.