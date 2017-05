Se billedserie Jeans House har et bredt udvalg af jeans, kjoler, nederdele, bluser og meget, meget mere. Foto: Bjarne Stenbæk

Jeans House by Kok & Co. runder de 20 år

Sorø - 30. maj 2017

Torsdag den 1. juni runder forretningen Jeans House by Kok & Co. 20 år i Storgade 40 i Sorø, skriver Sorø Avis

Det var Randi og Per Kok Sørensen, der åbnede butikken - og det er fortsat dem, der står bag.

- Vi boede oven på, siger Per Kok Sørensen, der både dengang og i dag er ansat som dekoratør i Tippy-butikkerne.

- Før 1. juni 1997 lå der en Tippy-forretning, og da den skulle afhændes, fik vi tilbuddet om at overtage den.

Randi Kok Sørensen var tidligere ansat i Tippy, så butikslivet var ikke fremmed.

- I de første år kørte vi videre på Tippys koncept, fortæller Randi.

- Men derefter begyndte vi selv at sætte præg på butikken, og i dag er vi gået en helt anden vej. En vej, vi absolut ikke har fortrudt. Det er en stor glæde for mig hver dag at byde kunderne indenfor i butikken.

- Man kan få meget forskelligt tøj i butikken, og vi prøver at finde varer, du ikke kan købe andre steder, fortsætter hun.

- I 2009 begyndte vi at satse specielt på jeans, og det viste sig hurtigt at være en rigtig satsning. Det er i dag muligt at få jeans i forskellige taljehøjder og benlængder. Så man kan altid finde kvalitetsbukser der passer, da udvalget hos os er meget bredt.

Jeans House har kunder fra en stor del af Vestsjælland.

- Ja, faktisk fra hele landet, for når folk kommer på besøg hos familie og venner i Sorø, kigger de ofte ind og køber jeans, fortæller Randi, der til at assistere i butikken har Mette og Karina.

- Også vort økologiske koncept trækker mange kunder til. Vi sælger udelukkende T-shirts, der er fremstillet af økologisk bomuld, siger hun.

Stoltheden og glæden er ikke til at tage fejl af, for dét at servicere kunder og hjælpe dem med at finde det rigtige outfit er ikke blot et arbejde for Randi - det er en passion.

Seneste skud på stammen er brugskunst.

- Både Ea Unique og Tilka lukkede jo, og så manglede Sorø pludselig en butik med brugskunst, fortæller Randi. - Så efter utallige opfordringer kontaktede jeg nogle af deres tidligere leverandører, så nu har jeg indrettet en afdeling med brugskunst. Det har kunderne taget rigtig fint imod.

20 års jubilæet fejrer Jeans House By Kok & Co på torsdag, hvor der hele dagen er lidt til ganen. Der er goodiebags til de 50 første kunder, der på jubilæumsdagen køber en vare, og torsdag, fredag og lørdag deltager alle kunderne i en lodtrækning, hvor 1. præmien er et par Laurie-jeans efter eget valg, 2. præmien er en King Louie-kjole efter eget valg, og 3. præmien er et gavekort på 300 kroner.