- Et sammentræf af flere uheldige omstændigheder er årsagen til, at J.N. Service ApS. er taget under konkursbehandling, siger advokat Claus N. Kristiansen, der er kurator i boet. Foto: Per Christensen

J.N. Service VVS konkurs

Et sammentræf af uheldige omstændigheder har gjort det umuligt at fortsætte driften. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

- En enkelt dårlig entreprise har været meget kostbar for virksomheden. Dertil kommer, at det har været svært at skaffe medarbejdere nok til at udføre de opgaver, virksomheden havde i gang, og dertil kommer, at opgaver, som virksomheden havde forventet at skulle udføre, er blevet udskudt.