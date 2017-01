Istidsruten går fra Holbæk Kommune ind i Sorø Kommune, hvorfra den fortsætter mod vest ind i Slagelse Kommune, hvorfra den igen bliver ført gennem den vestlige del af Sorø Kommune mod nord til Kalundborg Kommune. Grafik: Holbæk Kommune

Istidens natur skal få cyklisterne i sadlen

Sorø - 19. januar 2017 kl. 18:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Søren Schaadt Larsen

Åmosen og den nordlige del af Sorø Kommune er stærkt præget af seneste istid. Bakkerne er simpelthen skabt, da isen dengang bevægede sig gennem landskabet. Det er dette landskab, som i en nær fremtid skal tiltrække cykelturister i massevis, hvis Istidsruten som planlagt står klar i 2019 eller 2020. Teknik- og Miljøudvalget har netop haft sagen oppe på et møde, hvor et enigt udvalg besluttede at arbejde videre med den del af ruten, som skal gå gennem Sorø Kommune. Og for udvalgets formand, Jens Nygaard (V), er det vigtigt, at det næste skridt foregår i enighed med lodsejerne i området.

- Vi arbejder lige nu videre med en skitseret ruteføring i samarbejde med lodsejerne. Det er vigtigt for mig, at det kommer til at foregå via frivillige aftaler, når vi trækker ruten via de eksisterende veje, forklarer han DAGBLADET/Sjællandske

To ruter

Flere af vejene, som er i spil, er enten private eller i privat fælleseje, hvilket gør det nødvendigt at have aftalerne på plads.

- Her i kommunen arbejder vi med to ruter. Den ene skal gå ned til Bromme og den kortere vil ligge lidt længere mod nord, forklarer sagsbehandler på cykelruten i Sorø Kommune, Per Brandt Hansen.

Cykelruten bliver på i alt 200 kilometer og fører cyklisten gennem Lejre, Holbæk, Sorø, Slagelse, Kalundborg og Odsherred Kommuner, og der er foreløbigt doneret 1,3 millioner kroner af Nordea-fonden og LAG til forundersøgelser til projektet.

Apps og shelters

Projektet kommer sammenlagt til at koste et sted mellem 15 og 20 millioner kroner, og skal blive til en cykelrute med en række formidlingspunkter undervejs.

- Der skal laves en app, som fortæller om landskabet. Der skal sættes skilte op, og så skal vi eventuelt også have sat shelters op, forklarer Sorø Kommunes sagsbehandler på projektet, Per Brandt Hansen.

Pengene til selve projektet og formidlingen forventer folkene bag ruten skal komme fra diverse fonde. Men foreløbigt arbejder kommunerne på at finde ud af, hvad der kan lade sig gøre.