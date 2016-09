Intet møde i september

Formand Tom Jacobsen fortæller, at der lige nu arbejdes med at få rettet i vedtægterne. Blandt andet i forbindelse med at få justeret på antallet af bestyrelsesmedlemmer. Han formoder, at generalforsamlingen vil kunne holdes i oktober eller november.

Netop bestyrelsesposterne er foreningens store udfodring. Det er indtil videre ikke lykkedes at finde frivillige nok til arbejdet. Der er brug for seks nye. Formanden fortæller, at det indtil videre er lykkes at finde to personer, som vil stille op til bestyrelsen senere på året. Den ene er en kandidat til posten som kasserer.