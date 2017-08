Se billedserie Mona Langvad har gerne Oskar ved sin side, når hun arbejder i butikken. Han vil gerne være sikker på, at hun ikke render nogen steder uden ham. Foto: Ulla Grundtvig Brask

Internat-hunden Oskar faldt hurtigt til i butikken

Sorø - 05. august 2017 kl. 15:01 Af Ulla Grundtvig Brask

Oskar på fire år står ofte på det lille repos ud til bagbutikken i Butler Vin i Vestergade i Sorø.

Han ved godt, at han ikke må gå ned i butikken, når der er kunder. Men han elsker at sidde eller ligge og holde øje med, hvad Mona Langvad går og roder med,

Hun er indehaver af vinbutikken, og Oskar er hendes tro følgesvend både i Vestergade og i hjemmet i Gladsaxe. Han forsøger på sin helt egen måde at sikre, at hun ikke sådan forsvinder ud af hans liv.

Måske har det at gøre med, at Oskar er en internathund og bange for at blive forladt - igen.

Han kommer fra en anden familie, som ikke længere kunne have ham boende. Da han blev indleveret på internatet på Fyn, stod Mona Langvad og hendes mand Henrik i den situationen, at deres fem år gamle labrador kort forinden var blevet aflivet på grund af cancer.

-Familien forelskede sig i Oskar, allerede da de så et billede af ham fra internatet.

Men de skulle igennem et time langt interview på stedet, før de fik lov til at tage ham med hjem. Sådan er proceduren, fordi internatet gerne vil sikre sig, at hund og familie er det rette match.

- Vi er meget glade for ham, og nu er han jo kendt af de fleste kunder, der kommer her. Mange kan godt lide at hilse på ham, men hvis kunden har en hund med ind i butikken, sender jeg Oskar ud bag i, for han kan godt finde på at komme med et stort vov. Og det er virkelig stort, når det kommer fra Oskar, siger Mona Langvad til DAGBLADET Ringsted og Sjællandske.