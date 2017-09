Se billedserie Jørgen Larsen (V) er umiddelbart ikke tilhænger af idéen om et nyt folkeoplysningsudvalg i Sorø kommune. Foto: Jens Wollesen

Interessen for et folkeoplysningsudvalg skal undersøges

Sorø - 15. september 2017 kl. 16:10 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forvaltningen i Sorø Kommune er lige nu ved at tage første skridt mod Sorø Sportsråds ønske om et nyt folkeoplysningudvalg, der kan komme til at spille en rolle i fordeling af haltimer.

På det seneste møde i kultur- og fritidsudvalget besluttede politikerne nemlig, at interessen for et nyt udvalg skal undersøges blandt foreningerne i kommunen. Carsten Petersen (K) deltog ikke i mødet. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

»Udvalget har derfor bedt forvaltningen om at iværksætte en sådan afklaring,« lyder det i svaret fra det politiske kultur- og fritidsudvalg til Sorø Sportsråd.

Jørgen Larsen (V) er formand for kultur- og fritidsudvalget. Han forklarer, at kommunens forvaltning i løbet af de næste uger vil kontakte kommunens foreninger og andre relevante aktører på området.

- Vi har bedt forvaltningen om at undersøge det, fordi vi vil se, hvor stor opbakning der er til et folkeoplysningsudvalg ud over i sportsrådet. Og så er det op til det nyvalgte kultur- og fritidsudvalg at beslutte, om der så skal oprettes et folkeoplysningsudvalg, siger Jørgen Larsen med henvisning til kommunalvalget i november.

Han håber, at der kan være en afklaring inden valget i november, og at kultur- og fritidsudvalget på den baggrund også når at give deres indstilling videre til de nye byrådspolitikere inden valget.

- Hvis det viser sig, at der blandt foreningerne kun er fem-ti, der bakker op om det, så er det måske ikke lige den vej, vi skal gå. Hvis det er omvendt, så vil vi indstille til det nye byråd, at de skal beslutte at oprette et folkeoplysningsudvalg, siger Jørgen Larsen.

Ønsket fra Sorø Sportsråd om et nyt udvalg blev en del af debatten om timefordelingen i Sorøhallen, som modtog en del kritik hen over sommeren.

Der findes allerede et folkeoplysningsråd i Sorø kommune, og i øjeblikket er kommunen ved at finde ud af, om og i så fald hvordan der kan etableres et halbrugerråd for Sorøhallen.

Men Sorø Sportsråd mener, at et folkeoplysningsudvalg kan være med til at få fordelingen af haltimer til at gå op. Det forklarer Ole Ring, der er formand for Sorø Sportsråd.

- Vi mener, at man får en mere ligelig fordeling af haltimerne, hvis det bliver gjort af foreningerne og ikke af politikerne, siger Ole Ring.

Jørgen Larsen lægger dog ikke skjul på, at han umiddelbart er imod idéen om et folkeoplysningsudvalg.

- Jeg ser ikke et folkeoplysningsudvalg som løsningen. Jeg ser, at der skal være repræsentanter fra et større udsnit af foreningerne. Jeg ser mere løsningen som et halbrugerråd eller halbrugerudvalg - kald det, hvad du vil - der drøfter timefordelingen i Sorøhallen, siger Jørgen Larsen.