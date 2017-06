Send til din ven. X Artiklen: Interesse for at udbrede Sorøs lærlinge-netværk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Interesse for at udbrede Sorøs lærlinge-netværk

Sorø - 10. juni 2017 kl. 06:04 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Arbejdsgiverforeningen Dansk Håndværk synes så godt om Sorø-ideen om et lærlinge-netværk, at foreningen nu vil gøre sit til at få den bredt ud på landsplan.

- De unge skaber ikke selv deres netværk - det er en opgave, som mester skal afsætte et par timer til. Men vi kan som arbejdsgiverorganisation give dem et par hurtige arbejdsredskaber, til hvordan de gør. Så jeg vil tage ideen op næste gang, vi har møde i Håndværksrådets Uddannelsesudvalg, siger direktør i Dansk Håndværk, Morten Frihagen.

Han mener, at det er naturligt at lave en koodinering:

- Håndværksrådet består jo netop af virksomheder fra mange forskellige fag. Men hvis der er nogen, der vil starte et lokalt netværk, er de meget velkomne til at kontakte vores medlemskoodinator i Dansk Håndværk. Så vil vi gøre, hvad vi kan, lover Morten Frihagen.

Det er indehaver af Kopp Sorø, Lars Mouritsen, der kom på ideen om et lærlinge-netværk, hvor lærlinge kan få forståelse for andre fag end deres eget, udveksle viden, få inspiration og blive bedre til at samarbejde.

- Det er et flot initiativ, der giver både lærlinge og virksomhederne inspiration. De unge skal jo samarbejde med andre håndværkere til dagligt, og så er det en stor fordel at have set, hvordan andre firmaer fungerer og kende nogle af deres medarbejdere, siger Morten Frihagen.