Udvalgsformand Rolf Clausen (V) ærgrer sig over, at politikerne fik sen besked om, hvor alvorligt det står til med økonomien i specialundervisningen. Foto: Jens Wollesen

Ingen fremtids-bomber i specialundervisningen

Sorø - 11. august 2017 kl. 18:02 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det bliver byrådet, der kommer til at tage stilling til million-overskridelserne på specialundervisning og anden socialpædagogisk bistand. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

- Jeg ærgrer mig over, at vi først lige inden sommerferien fik besked om, hvor alvorligt det ser ud med økonomien i specialundervisningen, siger formanden for børn og undervisningsudvalget, Rolf Clausen (V).

- Der er indskrivning af elever i januar, og derefter kender vi jo mere eller mindre tallene. Det, der er gået galt i år, er, at en række børn, der ikke var taget stilling til i forhold til det tilbud, de skulle have, stod opført til 0 kroner. De børn viste sig så at komme til at koste 2,5 millioner kroner.

- Det system duer ikke, så fremover skal skolerne som minimum anslå en udgift, hvis der er børn, der ikke er taget stilling til. Sådan undgår vi den slags bomber, fortsætter han.

- Tidligere på året så det ud til, at overskridelserne ville løbe op i små fire millioner, men nu står de altså til at koste 6,3 millioner kroner - på trods af, at området er tilført ekstra midler.

- En overskridelse på små fire millioner kunne vi måske have klaret inden for eget budget ved, at skolerne havde overført beløbet og så betalt det ned over en årrække. Fremover skal udvalget have besked betydeligt tidligere. Rolf Clausen peger på, at et af problemerne består i, at halvdelen af året er gået, og så er det svært at handle i tilstrækkelig grad.

Sorø Kommune indhenter nu hjælp til at få kulegravet området.

- Da vi overtog styret, var der indlagt en besparelse på 7 millioner kroner om året på området, siger Rolf Clausen.

- Det holder ikke stik. Om det så er fordi behovet er blevet større end forventet, eller det er, fordi serviceniveauet er hævet, må vi se, om vi kan få overblik over.

Det bliver byrådet, der i sidste ende skal tage stilling til sagen, og en del af løsningen på problemet skal formentlig løses i forbindelse med budgettet for 2018 og de kommende år.

Socialdemokraterne Anita Skjoldager Eskildsen og Bettina Jensen stillede et forslag om, at »der sker en teknisk tilretning af budgetgrundlaget for 2018-21, da området anses for underbudgetteret.«

Men forslaget fik kun de to socialdemokratiske stemmer. Venstre, Konservative og radikale stemte imod, så det faldt. DFs Michael Pihl deltog ikke i mødet.

Sagen skal som nævnt videre fra børn og undervisningsudvalget over økonomiudvalget til byrådet.

Fagcentret foreslår, at skolernes forventede regnskabsresultat i 2017 overføres til 2018, samt at skolernes overførsler fra 2016 til 2018 på i alt lidt mere end 1,4 millioner kroner fremrykkes,. så de bevilges i 2017.

Derudover foreslår embedsmændene, at det i forbindelse med budget 2018 afklares, om der kan gives en ekstrabevilling, der dækker underskuddet i 2017, ligesom fagcentret i samarbejde med eksterne konsulenter gerne vil udarbejde en samlet handleplan, der sikrer, at budgettet fremover overholdes. Sidstnævnte udgift kan finansieres af de interne udviklingsresurser.

Det er så meningen, at børn og undervisningsudvalget på sit møde i november eller december 2017 skal have en status på arbejdet plus en politisk drøftelse af et ønsket serviceniveau i specialundervisningen og ikke mindst af mulighederne for at opnå det ønskede serviceniveau på grundlag af det foreliggende budget.

Det endelige forslag til tilrettelæggelse af specialundervisningen og en sikring af, at budgettet fremover overholdes, kan forelægges på udvalgets møde i februar 2018.