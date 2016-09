Indehavere søger venner til have

Indehaverne synes, at det er lidt sjovere at lave noget i fællesskab. Derfor opstod ideen om at søge Venner til Alstedgaardhaven. Formålet er: At medlemmerne vil bidrage med idéer til videreudvikling af haven og kommende projekter og events, At medlemmer i varierende grad har lyst til at yde en frivillig indsats i haven, f.eks. som rundviser, gartner og butikshjælper. At medlemmerne vil markedsføre haven til familie, venner og arbejdskolleger. Medlemmer af foreningen vil automatisk få gratis adgang til haven og de events, der kommer til at foregå.