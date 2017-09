De tekniske undersøgelser har endnu ikke givet politiet nogen afgørende svar. Politiet håber på at høre fra vidner. Ingen oplysninger er for små i den forbindelse, pointerer politikommissær Jens Jedig. Foto: Ulla Grundtvig Brask

Indbrud i Rema 1000: Politiet håber stadig på vidner

Sorø - 08. september 2017

Politiet håber fortsat på, at der er borgere, der var i nærheden af Rema 1000 på Elmebjergvej onsdag kort før midnat, da der blev begået indbrud i supermarkedet.

Som tidligere omtalt er det lykkedes tyve, at skære sig vej ind i bygningen, vandre hen over loftet og komme ned i et kontor, hvor det er lykkedes dem at skære et pengeskab op.

Politiet ønsker ikke at oplyse, hvor mange penge, tyvene slap væk med:

- Nej, der er ingen grund til at friste andre, så det oplyser vi ikke, siger politikommissær Jens Jedig, Slagelse Politi, til Dagbladet og Sjællandske.

Til gengæld er det nu fastlagt, at tyvene - udover kontanter - også har stjålet nogle varer. Der er forsvundet fem-seks tablets af mærket Denver, og der er også stjålet nogle kartoner cigaretter.

De tekniske undersøgelser, der blev foretaget torsdag, afventer politiet stadig resultaterne af.

Et af de store spørgsmål, som politiet også grubler over, er, hvordan det lykkedes tyvene at snyde alarmsystemet i supermarkedet:

- Ja, det er også med i vores undersøgelser, siger Jens Jedig.

Det ligger lige for at formode, at tyvene på forhånd havde et vist kendskab til bygningens indretning, men til det siger Jens Jedig blot:

- Ja, man kan jo gætte og gætte.