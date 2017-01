Davidsens Ure, Guld og Sølv i Nørregade i Ringsted var den anden butik, der blev røvet på to dage i november. Nu fremstilles en 37-årig mand i retten. Anklagemyndigheden lægger op til en tilståelsessag.Foto: Dan Qvitzau

Send til din ven. X Artiklen: I retten for guldsmederøverier Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

I retten for guldsmederøverier

Sorø - 13. januar 2017 kl. 12:42 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 37-årig mand står mandag ved retten i Næstved anklaget for at have røvet to guldsmedeforretninger. Guldsmed Fred. Jensen & Søn i Storgade, Sorø, blev røvet med en pistol 22. november sidste år, og dagen efter gik det ud over Davidsens Ure, Guld & Sølv på Nørregade i Ringsted, hvor røveren truede personalet med et oversavet jagtgevær og en pistol. Ekspedienterne blev truet til at udlevere smykker, ure og kontanter, og røveren slap af sted med værdier for lidt mere end en million kroner.

Anholdt med stoffer

Den 37-årige blev efter alt at dømme anholdt på Ny Ulslevvej i Haslev 24. november, hvor de i den efterfølgende ransagning af bilen fandt stoffer. 10,1 gram heroin, 161 piller med bromazepam - et stof beroligende, angstdæmpende stof - og 4,7 gram kokain, som politiet alt sammen mener skulle sælges videre.

Ulovlig våbenbesiddelse

Manden betegnes som adresseløs, men alligevel ransagede politiet i forbindelse med anholdelsen adresser i Faxe og Sorø, hvor der blev fundet yderligere 7,3 gram kokain, 1450 bromazepam-piller og 490 piller med diazepam.

Anklageskriftets hovedpunkter drejer sig om røveriet, men ud over det og stofferne bliver den 37-årige også anklaget for ulovlig våbenbesiddelse for det oversavede jagtgevær med seks tilhørende patroner, samt 100 kaliber 22-patroner (salonriffel-patroner).

Manden har lige nu fast adresse i Slagelse Arrest og her har politiet også fundet en del stoffer, som han også kommer til at stå til regnskab for i retsalen.

Anklagemyndigheden kører sagen som en tilståelsessag. I sagen blev også en 50-årig mand anholdt sammen med to andre personer i Stenlille. De to andre blev løsladt, mens den 50-årige er sigtet for at være flugtchauffør, og hans sag kører selvstændigt.

relaterede artikler

Formodet dobbeltrøver er sendt i arresten 25. november 2016 kl. 14:48

37-årig fængslet for dobbelt røveri 25. november 2016 kl. 14:08