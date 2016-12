Se billedserie Mungo Jerry vandt i 1970 hjerterne over hele verden med sit hit »In The Summertime«. Ray Dorset er stadig frontman i det legendariske band.

Send til din ven. X Artiklen: I Sorø begynder sommertiden 20. maj Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

I Sorø begynder sommertiden 20. maj

Sorø - 26. december 2016 kl. 12:08 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Den Store Havefest - Sorø« skal følge op på ABBA-succesen fra 2015. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Det bliver legendariske Mungo Jerry, der kommer til at træde i »Arrival From Sweden - The Music of ABBA«s fodspor, når Rainbow Entertainment i samarbejde med Slaglille-Bjernede GI og Pedersborg GI kalder til koncert under navnet »Den Store Havefest - Sorø«, lørdag den 20. maj. Det engelske band med Ray Dorset i spidsen serverede i 1970 en sand landeplage i hele Europa med nummeret »In The Summertime«, men bandet har også andre hits som »Baby Jump«, »Lady Rose« og »Alright Alright Alright«. I Danmark markerede nummeret »Can't Get Over Loving You« sig også flot og nåede en femteplads på hitlisten.

Faktisk har bandet for nylig udgivet et dobbelt-album, hvor den ene del består af de største hits gennem tiden, mens den anden del er helt nye numre.

Mungo Jerry går på scenen på Carlsens Plæne klokken cirka 22.15, og så leverer det rutinerede engelske band halvanden times underholdning.

Havefesten tager lørdag den 20. maj sin begyndelse klokken 15.30. Der lægges ud med en eftermiddag i film- og musicalmusikkens verden. Tomas Ambt Kofod, der har spillet hovedroller i Det Ny Teaters opsætninger af »Jekyll & Hyde«, »Love Never Dies«, »The Phantom of the Opera«, »Beauty and the Beast« og »Les Miserables«. På teatrene i Aarhus og Odense har han haft hovedroller i »Miss Saigon« og »Fame«, og så har han givet den som Danny i »Grease« og Tony i »West Side Story« på Fredericia Teater.

Med sig i Sorø har Tomas Kofod Rainbow-koret, orkestret Rainbow Strings and Wings og gæstesolisterne Cecilia Lindwall og Oliver Weers, der til daglig optræder i opsætningen »Opera on the Rocks«.

Klokken 17.00 er der afsat tid til aftensmaden, og så går det løs igen fra klokken cirka 18.00

Først går bandet The UK Legends« på scenen. Her er det hits fra bands som The Animals, Smokie, Joe Cocker, Thin Lizzy, Gary Moore, Deep Purple, Free og Dire Straits, der står på menuen, når musikerne Martin Bland, Stevie Hutch, Grahan Russell Hunter, Paul Elliott og special guest Bernie Lowery går på scenen. Det er musikere, der har været med i bands som The Animals, Eric Bell's Thin Lizzy, Sounds of Smokey og Ultimate Gary Moore.

Inden Mungo Jerry slutter »havefesten« af, kommer der halvanden times hyldest til Elvis Presley, Roy Orbison og Jerry Lee Lewis. Det er den svenske trio med Henrik Åberg, Johnny Duvert og Jerry Carlson, ser leverer den del af programmet i fællesskabet The Legends, der var finalister i TV4s »Ræk ud efter stjernerne«. De tre har skruet et show sammen med de legendariske rock'n'rolleres store hits.

Efter Mungo Jerrys optræden sættes der punktum for festen med fyrværkeri.

Billetsalget er begyndt. Indtil 1. februar koster billetterne 350 kroner plus gebyr - vil man spise på pladsen, er prisen 575 kroner plus gebyr.

Fra 1. februar er prisen 450 kroner plus gebyr - med menu: 675 kroner plus gebyr. Ved indgangen koster billetterne 500 kroner - og her kan man kun købe adgang til koncerterne.

På overdækket tribune er prisen indtil 1. februar 600 kroner plus gebyr - inkluderet i prisen er et glas vin, en øl eller en vand - med menu bliver prisen her 825 kroner plus gebyr.

- Det er også muligt for firmaer at få et tilbud. Ønsker man det, kan man ringe til os på tlf. 97 33 99 99 eller 23 44 30 55 eller 72 17 12 22. Der er også mulighed for at leje et telt, siger Steen Lillelund.

Billetterne kan købes på ticketmaster.dk eller lokalt i Torvets Bistro, i Café & Ristorante Valencia og i Café Tre Konger.

Arrangementet kan følges på Facebook: Rainbow-Entertainment eller på hjemmesiden rainbow-event.dk.