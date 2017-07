Se billedserie Vitus er Helle Palms femte hund. Tidligere har hun haft to blandingshunde, en cocker spaniel og en schæfer. Vitus er en flatcoated retriever. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Hundeskole til klar kommunikation Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hundeskole til klar kommunikation

Sorø - 12. juli 2017 kl. 06:05 Af Merete Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Helle Palm åbner snart en hundeskole på Kongstedvej. Hun fik selv sin første hund, da hun var 14 år. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Vitus er en skinnende sort 3½-årig flatcoated retriever, og man skal stå tidligt op, hvis man skal kunne følge med hans imponerende energiniveau.

Vitus er 51-årige Helle Palms femte hund, og for hende er det at have hund, lige så berigende som at trække vejret. Den første hund fik hun, da hun fyldte 14 år.

Helle Palm bor i Ringsted og er uddannet radiograf. Hun arbejder som kvalitetskoordinator på røntgenafdelingen i Roskilde og Køge, og har desuden uddannet sig til instruktør i Dansk Kennel Klub og i DGI-regi, ligesom hun har taget et hav af forskellige kurser.

Fra midt i august etablerer Helle Palm en hundeskole, »Hund hos Helle«, i Niløse på Kongstedvej 30.

- Det fascinerer mig, hvordan samarbejdet mellem hund og fører kan skabe nogle unikke relationer. Når man vælger at erhverve sig en hund, skylder man både hunden og sig selv at kunne kommunikere klart - og dermed undgå misforståelser, siger Helle Palm.

Hundeskolen i Niløse tilbyder i starten seks forskellige kurser, og de kommer primært til at foregå indendørs i de store træningslokaler på Kongstedvej 30. Helle Palms undervisning handler om at give hundeføreren forskellige metoder, som gør det lettere for hunden at forstå, hvad man vil have den til. Hun benytter sig desuden af træning med positive metoder, hvor hunden belønnes for dét, der er godt, mens man ignorerer forkerte handlinger.

- Jeg tilbyder alt lige fra basal og udvidet lydighed til rally, tricks og »dog dancing«. Tricks er eksempelvis at få hunden til at rulle, gå rundt om en pind, give pote, bukke og gå på bagben. »Dog dancing« er en anden disciplin som er sjov for både hund og fører, forklarer Helle Palm med et smil.

- Dog dancing handler om at kombinere lydighed og tricks til musik. Man finder et stykke musik, som man gerne vil fortolke, og så skaber man en fortælling sammen med hunden. Hunden må ikke klædes ud, men føreren må naturligvis gerne, hvis man synes, at det forstærker fortællingen, siger hun.

Tricks og dog dancing er - med andre ord - kreative discipliner som meget nemt kan niveauinddeles efter egen smag og hundens formåen.

- Det specielle ved mine hold er, at der kun er mellem fire og seks deltagere. På den måde kan jeg have fokus på alle, og dermed får både hunde og førere det optimale udbytte af timerne, siger hun.

Helle Palm kalder sig selv for en »nørd«, for hun går meget op i detaljer - vel vidende, at små justeringer kan gøre den store forskel for hundens forståelse. På den anden side har Helle Palm også en stor »værktøjskasse« at gribe fra, for ikke to hunde eller førere er ens.

- Jeg vil holde nogle aftenkurser à 2 til 3 timers varighed, hvor der blandt andet fokuseres på træningsmetoder, effektivitet, mål og metoder. Desuden har jeg planer om at udleje lokalerne i de tidsrum, hvor jeg ikke selv skal bruge dem. Så kan man selv lave fokuseret træning, have hvalpesocialisering eller mødes i mindre grupper.

Helle Palm holder åbent hus den 7. august klokken 15 - 19, hvor man er velkommen til at kigge forbi - både med og uden hund.

Hvis man vil vide mere om hundeskolen »Hund hos Helle«, så kan man gå på hjemmesiden: www.hellepl.dk.