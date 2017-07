Se billedserie Tina Knudsen og Sally er et fast makkerpar. Både på jobbet og hjemme i privaten. - Min mand siger i hvert fald altid, at det er min hund, siger Tina Knudsen. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Hund på job: Sally har styr på ejer og butik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hund på job: Sally har styr på ejer og butik

Sorø - 01. juli 2017 kl. 09:06 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hun står ofte helt nede bagest i butikken - på tærsklen mellem butik og baglokale - og kigger lidt spørgende ind mod kunderne.

Nogle gange tager hun lige en lille forsigtig hilsetur rundt til de mennesker, der står i kø til post-betjeningen.

Andre gange går hun mere dristigt ud. Nemlig når hun får øje på bestemte kunder, som hun ved har godbidder med til hende.

Det er Sally, det handler om. En fem år gammel labrador-blanding, der tilbringer lige så meget tid i Svegård Bog & Ide som sin ejer, butikkens indehaver Tina Knudsen.

Sally kom til Tina Knudsen som genbrugshund og var på det tidspunkt halvandet år og over hvalpenykkerne. Derfor kom hun hurtigt med på job - ligesom Tina Knudsens forrige hund - også en labrador - var det.

Tina Knudsen har ikke brugt mange timers hundetræning på Sally. Sally har selv været hurtig til at finde ud af, hvordan hun skal opføre sig, når hun er med på job:

- Hun ved godt, at hun skal holde sig hernede ved baglokalet, for det er jo ikke alle kunder, der bryder sig om hunde. Omvendt er der andre kunder, der lokker hende til at komme ud. Sally er også hurtig til at lure, hvem der har godbidder i lommen, siger Tina Knudsen til Dagbladet og Sjællandske.

Selv om Sally er venligheden og imødekommenheden selv, er hun ikke helt uden vagthunde-evner.

- En dag kom der fire jakkeklædte direktører fra Post Danmark. Dem var Sally ikke vant til at se, så hun kom straks ind og stillede sig ved siden af mig, fortæller Tina Knudsen.

Der er to store fordele ved at have Sally med på job:

- Når vi har fri og kommer hjem, er hun så mættet af oplevelser, at hun straks falder i søvn. Og hvis jeg har en dårlig dag, bliver jeg altid i godt humør, når jeg kommer ud i baglokalet til Sally. Hun er altid glad for at se mig, siger Tina Knudsen.