Se billedserie Karen Inge Nielsen har aldrig lagt de store planer for sine karakterer i bogen. Hun ser handlingen som en indre film, og skriver ud fra de billeder, hun får.

Send til din ven. X Artiklen: Hun har mord på samvittigheden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hun har mord på samvittigheden

Sorø - 14. maj 2017 kl. 14:31 Af Merete Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Karen Inge Nielsen debuterer den 22. maj med sin fantasy-roman »Ravneskrig«. Opfølgeren er allerede på vej. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

- Som tiden er gået, er jeg blevet meget bedre til at begå mord. Nogle gange går jeg og tænker på, at »ham her skal jeg også have hængt. Hvad kan være smukkere end at blive hængt i et blomstrende blommetræ under en blæsende og blå forårshimmel«, spørger Karen Inge Nielsen, mens hun smiler - vel vidende, at hendes udtalelse kan lyde temmelig makaber for udenforstående.

Karen Inge Nielsen er fra årgang 1978. Hun er født og opvokset i en lille by syd for Kalundborg, og bor i dag med sin mand og to børn på 10- og 13 år et stykke udenfor Dianalund.

Med masser af natur og udsigt til marker og enge under en knasblå himmel, står det i skærende kontrast til hendes arbejde som bioanalytiker på Region Sjællands Patologiafdeling i Slagelse. Her diagnosticerer hun prøver for blandt andet livmoderhalskræft - og er også den, der sender det afgørende budskab til patienten.

Den 22. maj udkommer hendes fantasy-debutroman til de 12-15-årige, »Ravneskrig« på Forlaget Mellemgaard. Opfølgeren til bogen er der netop skrevet kontrakt på.

- Nogle mennesker vælger at kaste sig over et maratonløb, når de nærmer sig de fyrre år - min udfordring til mig selv var, at jeg ville prøve at skrive en fantasy-roman på trods af, at dansk ikke var min største force, da jeg gik i skole. Jeg havde gennem min barndom og ungdom forsøgt mig med både malerier, foto og klaverspil, men kun foto har jeg bibeholdt som fritidsinteresse. En dag, hvor jeg var på vej til XL-Byg i Sorø for at hente fugemasse, lå idéen og bogens plot pludselig klar i mit hovede. Så gjaldt det egentlig bare om at sætte sig til tasterne, siger hun.

Alle venner og bekendte omkring Karen Inge Nielsen er ikke i tvivl om, at den velformulerede bioanalytiker har et rigt fantasiunivers.

Problemer er til for at blive løst - og metoder er til for at blive opfundet.

- Som kronisk migrænepatient drømmer jeg enormt meget. Tit ligger jeg i grænselandet mellem søvn og vågen tilstand, og her udtænker jeg idéer til bogens handling samt finder løsninger på mange problematikker. Jeg har blandt andet opfundet en såkaldt »dumpingmetode« til brug for klinisk patologi, og den har jeg modtaget en førstepris for til en konference i Island for et par år siden. Nu benyttes metoden i både Danmark og resten af Norden, forklarer hun med et smil og afslører, at metoden både genererede penge og hæder.

Men de mange vågne timer bruges også til at udtænke plots til det fantasy-univers, som hun har skabt ved enten køkkenbordet eller i det opvarmede te-hus i haven.

- Jeg har altid læst meget og følt mig underholdt ved at læse. Nu er det min tur til at give lidt tilbage. Børn fortjener at have noget ordentligt læsestof, og i fantasy-genren er der ingen regler for, hvad der kan lade sig gøre. Børn har desuden en veludviklet evne til at skelne mellem ondt og godt, så det behøver ikke at blive penslet ud for dem. Desuden kan jeg godt lide at komme med nogle retoriske spørgsmål, som får læserne til selv at tænke over de etiske spørgsmål og dilemmaer, jeg stiller i bogen.

Karen Inge Nielsen har dedikeret den første roman til datteren, der ligesom hovedpersonen Sia har et smukt, rødt hår og tillige har en del af de samme karaktértræk.

Men selv om børnene godt havde bemærket, at deres mor tilbragte mange aftener og weekender ved computeren, så vidste de ikke præcis, hvad deres mor skrev på.

- En dag havde jeg glemt at lukke min computer, og da var min datter kommet forbi, og hun havde sat sig til at læse. Efter at have læst en tredjedel af bogen, spurgte hun, hvor jeg dog havde downloadet den henne, for hun ville gerne læse resten. Tja, så måtte jeg jo krybe til bekendelse, siger hun.

Det tog Karen Inge Nielsen ni en halv måned at skrive »Ravneskrig«, og den udkommer i første omgang i et oplag på 500 med mulighed for genoptryk.

Efter tre måneders pause fra skriveriet hev historien dog så meget i Karen Inge Nielsen, at hun måtte tilbage til tasterne.

Forlagskontrakten på efterfølgeren blev underskrevet for ganske få uger siden, og bogen er så færdig, at der kun venter det sidste redigeringsarbejde. Efterfølgeren udkommer allerede til efteråret.

Der er bogsignerings-event i Svegårds Bog & idé Sorø den 24. maj klokken 16.15 - 17.30 samt i Bog & idé Dianalund den 17. juni klokken 11.00 - 13.00.