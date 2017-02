Se billedserie Det frie kig ud over åbent landskab. En af årsagerne til, at John Nielsen i sin tid faldt for Violvænget, og en af årsagerne til, at han stadig holder af at bo her 45 år efter, at han og hustruen Margit rykkede ind. Foto: Anders Ole Olsen

Hr. Fjenneslev har aldrig fortrudt

Sorø - 17. februar 2017

Fredag 24. februar fylder John Nielsen 70. To dage senere er det 45 år siden, at han blev gift med Margit - og også nøjagtigt 45 år siden, at parret flyttede ind i parcelhuset på Violvænget i Fjenneslev.

Et hus, der blev valgt af de selv samme årsager, der også i dag har stor betydning for fødselaren.

- Jeg bor i bymæssig bebyggelse, men har naturen lige omkring mig. Hvad jeg ikke vidste dengang, jeg flyttede hertil, er så også, at folk her i byen har et fantastisk sammenhold og fællesskab. Der er altid nogen, der er parat til at yde en indsats.

Fra stuevinduerne og haven er der kig ud over åbent landskab. Frygten for at der skulle blive bygget på området, hjalp naboen, planteskolen, med at dulme. Planteskolen har nemlig købt arealet, og derfor kan John Nielsen om vinteren nyde bar mark og i sommerhalvåret et væld af forskellige buske og stauder.

At jernbanen løber forbi for enden af markstykket, generer ikke John Nielsen. Den frie udsigt er vigtigere, og derfor fik han da også - i samråd med nærmeste naboer - overtalt Banedanmark til at holde inde med støjskærmbyggeriet, så udsigten blev bevaret.

John Nielsen har været formand for Alsted-Fjenneslev Lokalforening i 13 år, og når man spørger ham, hvilke resultater han er mest tilfreds med indtil videre, kommer naturen igen ind i billedet:

- De naturspor og trampestier, der er blevet anlagt. De bliver flittigt brugt. Og så har vi jo fået legepladser, kælkebakke, beachvolley-bane, udendørs fitness-center, shelters, petanquebane og lige om lidt også en skaterbane. Der er kommet mange muligheder for at være aktiv udendørs, siger John Nielsen.

Tiltag, der blev ansporet af, at byen for nogle år siden mistede den lokale skole:

- Der har vi accelereret for at sikre, at det stadig skal være attraktivt for børnefamilier at flytte hertil.

En anden ting, John Nielsen er stolt af, er de helleanlæg, der er blevet etableret på hovedvejen gennem Fjenneslev. Et projekt, der oprindeligt var tænkt endnu større, men blev bremset af, at udviklingspuljerne til lokalsamfundene ikke længere må bruges på trafikale tiltag.

Og dermed er vi så direkte videre til den største skuffelse for lokalforeningsformanden:

- Ja, det er, at vi ikke har fået færdiggjort det projekt med heller og beplantning. Hovedvejen er så lang og så lige, at det frister bilisterne til at jokke sømmet i bund. Det var det, vi ville være med til at forhindre.

John Nielsen tager stadig selv turen på hovedvejen de fleste dage, for på trods af alderen er han endnu ikke pensioneret. Dog er han nu kun deltidsansat som virksomhedskonsulent i Ringsted Kommune, og når april er omme, tager han skridtet fuldt ud og går på pension - det samme gør i øvrigt hustruen Margit.

- Vi skal nok få fyldt dagene. Der er stadig energi, og vi er også enige om, at vi skal have gjort de ting, vi gerne vil, mens vi kan. F.eks. vil vi gerne besøge de tre udvekslingsstudenter, vi har haft gennem tiden. De er fra Australien, Sydafrika og Brasilien. Så ja, nogle flere rejser. Vi har altid rejst meget, og det vil vi også gøre fremover, siger John Nielsen.

70-års dagen bliver kun fejret privat, og også dér kommer rejseriet ind i billedet. Det er nemlig bestemt, at turen går til Sydtyskland med børn og børnebørn til efteråret. Naturligvis et sted, hvor der er masser af udfoldelsesmuligheder i naturen.

Fakta om John Nielsen: Uddannet typograf og havde i mange år eget bogtrykkeri.

Siden har han været ansat først hos Næstved Kommune og de senere år hos Ringsted Kommune som virksomhedskonsulent.

Af skolegang havde han i mange år kun 7. klasse med, men som 56-årig uddannede han sig til Udannelses- og erhvervsvejleder på Ankerhus.

Han har været gift med Margit i 45 år, og sammen har de tre børn og seks børnebørn.

Han har været formand for DGI Sorø Amt, Støtteforeningen Vrangshøj samt været aktiv i Sorø Forældreforening.