Holberg-hexerier og havehurlumhej

Sorø - 17. juni 2017

Holbergteatret opfører Holbergs »Hexerie eller blind alarm« fra 26. juni til 1. juli, skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Sorø: Hvis du er til commedia dell'arte og anden samfundsspiddende komik for fuld skrue, så går Ludvig Holbergs komedie »Hexerie eller blind alarm« rent ind. Holbergteatret med Niels Vandrefalk som instruktør har nemlig præcis det stykke på plakaten, når det går løs på friluftsscenen i det, der kaldes »Søjlesalen« i Akademihaven tæt ved Holbergstatuen og Sorø Sø. Stykket spilles hver aften fra klokken 19.30, og der er 150 pladser, som kan overdækkes ved regn.

Stykket handler om en forgældet gøglertrup, der slår sig ned i en mindre by - i dette tilfælde Thisted. 60 rigsdaler kan redde truppen fra gældsfængslet - men overtro og vantro dominerer i byen, og de nyankomne får skyld for meget af kogleriet. Tiltalt for at udøve heksekunst føres gøglertruppen for retten, hvor den trues med både pinebænk, hjul og stejle - men er det nu bare en blind alarm?

I hovedrollen som Leander ses 29-årige Tina Nedergaard, som Vandrefalk har spottet i Næstved Revyen. Det er første gang, Tina Nedergaard er med.

- Jeg blev også spurgt sidste år, men da var jeg ved at afslutte læreruddannelsen, så det passede ikke så godt, fortæller hun.

- Sproget i Holbergstykkerne er en lille udfordring, men det er også sjovt. Jeg bor i Næstved og arbejder i Ringsted, så jeg indtaler replikkerne og hører dem, når jeg kører frem og tilbage mellem hjem og job - og det er jo pudsigt nok. Selv om stykket er fra 1723, er det lige så aktuelt i dag som dengang.

Det er Niels Weiglin og Hans Peder Christensen enige i. De to, der er henholdsvis fra Næstved og Dianalund, giver den i rollen som dommer og skriver.

- Stykket afspejler jo i højgrad også samfundet i dag, siger Niels Weiglin.

- Det handler jo om tro og overtro. Når der kommer fremmede til Danmark udefra, tror vi jo også ofte det værste om dem - eksempelvis, at iranske familier bor 12 i en lejlighed og dyrker kartofler på gulvet. At gå ned ad gaden og møde en gruppe indvandrere kan også sætte gang i tankerne. Vi ved jo også, at alle romaer stjæler, og at finnerne går med kniv.

Niels Weiglin er kommunikations- og digitaliseringskonsulent i Faxe Kommune, mens Hans Peder Christensen er pensioneret lærer. De er begge begejstrede for den sprudlende Holberg - og henleder opmærksomheden på, at komikken er tidløs.

Det koster 200 kroner at overvære løjerne, mens børn og unge unde 25 år går ind for 100 kroner.. Billetterne købes på www.billetten.dk eller Sorø Bykontor. Comwell Sorø kan levere picnickurve for 120 kroner pr. styk - de skal senest bestilles dagen før på tlf. 20 16 02 16.

Lørdag den 24. juni og søndag den 25. juni holdes der generalprøver fra klokken 19.30. Her har teatret inviteret Ung Sorø til ganske gratis at kigge med.