Byrådet skal tage drøfte mulige tiltag for at begrænse trafikken omkring Holbækvej i Sorø, når budgettet skal forhandles på plads. Foto: Ulla Grundtvig Brask

Holbækvej: Trafikmiljø bliver en del af budgetforhandlinger

Sorø - 14. august 2017 kl. 05:54 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Teknik- og miljøudvalget skubber beslutningen om nye trafiktiltag på Holbækvej, Kirkevej og Apotekervej frem til budgetforhandlingerne. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

En gruppe borgere på de tre veje Holbækvej, Kirkevej og Apotekervej i Sorø vil have politikerne til at gennemføre tiltag, som kan begrænse trafikken i området og bidrag til et trygt miljø.

Men borgergruppen må væbne sig med tålmodighed. Teknik- og miljøudvalget har nemlig besluttet, at sagen først skal drøftes videre i budgetforhandlingerne hen over de kommende efterårsmåneder.

Jens Nygaard (V) er formand for udvalget. Han forklarer, at det handler om prioritering.

- Der er rigtig mange ting, der skal prioriteres i Sorø Kommune. Hvis vi har mulighed for at finde nogle midler, så kigger vi gerne på det. Men vi må jo prioritere. Hvis jeg havde penge nok, ville jeg meget gerne gøre noget derude. Vi må prøve at se på det sammen med byrådet, siger Jens Nygaard.

Han vil ikke forholde sig til de konkrete tiltag endnu.

- Jeg foretrækker ikke nogle løsninger frem for andre nu. Jeg vil ikke gå ind i løsninger før budgetforhandlingerne, siger udvalgsformanden.

Rådgiveren COWI er kommet med tryghedsskabende forslag til trafikken i området for 840.000 kroner.

Ud af dem anbefaler kommunens forvaltning nogle forslag, som samlet vil koste 130.000 kroner. Det er blandt andet flytning af hastighedszonetavler til øst for Veddebanestien på Apotekervej og til nord for Albertikrydset på Holbækvej og indsnævring til ét spor på Apotekervej øst for Veddebanestien.

Årsagen til en øgede trafikmængde i området er blandt andet, at der er kommet nye butikker ved Apotekervej, og at der er lavet rundkørsler på Nordmarksvej.