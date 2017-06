I marts blev der foretaget boringer i Sandlyng Mose for at finde ud af, hvordan jordlagene var, og hvordan vandet dermed bevægede sig. Kristian Benjaminsen (tv.), DMR Geoteknik, og Slawek Reichel, Christian Schmidt Geo- og Miljøboringer, stod for boringerne.Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Højmose: Sådan skal vandet holdes tilbage Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Højmose: Sådan skal vandet holdes tilbage

Sorø - 02. juni 2017 kl. 14:51 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det ambitiøse Projekt Højmose er kommet endnu et skridt nærmere en realisering.

Senest har Sorø Kommune godkendt planen for, hvordan det rent praktisk skal gribes an at få vandstandet hævet i det område ved Sandlyng Mose, hvor der skal genetableres en såkaldt højmose. Det skriver Dagbladet og Sjællandske.

Det er et projekt, der er støttet med 21 mio. kr. af EU og Miljøministeriet. Og et projekt, der skal være med til at øge biodiversiteten og sikre overlevelsen af dyr, planter og insekter, der kun kan klare sig i et meget surt mosemiljø.

Sorø Kommune har besluttet, at tilladelsen til vandstandshævningen kan gives efter vandløbsloven, og at det ikke er nødvendigt med en egentlig VVM-redegørelse.

Vandet vil blive holdt tilbage ved at nedgrave membraner og plastik-vægge.

Hvis man er klageberettiget, udløber fristen for at klage den 6. juli.

På kommunens hjemmeside www.soroe.dk kan tilladelsen læses i sit fulde omfang, og her kan det også ses, hvem der er klageberettiget.