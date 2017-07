Hjemmerøvere er fortsat på fri fod

På Herrestrupvej - skråt over for købmanden i Skellebjerg - bor Annette Nelausen med sin familie.

Hun er chokeret over, at der skete et hjemmerøveri i den gamle købmandsbygning torsdag morgen. To kvinder blev udsat for vold og truet med en kniv. Det er endnu uvist, hvilke udbytte de to gerningsmænd fik fra røveriet.