Se billedserie Poul Anker Madsen fik vakt det slumrende halbrugerråd til live. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Her taler de sig til rette om haltiderne

Sorø - 29. juli 2017

Det er syv år siden, at Sorø Kommune besluttede sig for at nedlægge brugerrådene ved de enkelte idrætshaller for at erstatte dem med et halbrugerråd i nord og et i syd.

Hverken det nordlige eller det sydlige råd kom dog nogensinde til at fungere efter hensigten. Der var for store forskelle stederne imellem til, at det gav mening:

- Der blev vist holdt et enkelt møde. Et latterligt møde, som jeg husker det. Og siden ingenting, siger formand for Sorø Sportsråd, Ole Ring.

Men i Dianalund blev det lokale halbrugerråd aldrig sådan rigtig nedlagt. Det kom til at ligge lidt stille i en periode, men formand for badmintonklubben, Poul Anker Madsen, følte, at der skulle ske noget:

- Jeg spurgte daværende formand for Dianalund IF, Jørgen Larsen, om det var i orden, at jeg forsøgte at få halbrugerrådet i gang igen, og det fik jeg lov til, siger Poul Anker Madsen til DAGBLADET og Sjællandske.

Halbrugerrådet har nu fungeret i tre sæsoner, og det har fungeret godt uden kommunal indblanding. Modsat den strid om haltimer, der har været i Sorø Hallen.

- Vi har nemt ved at blive enige. Det er dejligt, for det letter det hele, men det kræver, at man er indstillet på samarbejde. Sådan er det hos os. Jeg ved, at der er klubber, der egentlig kunne gøre krav på mere haltid ud fra medlemstal, men undlader at gøre det for at hjælpe helheden, siger Dianalund-Tersløse Håndboldklubs repræsentant i halbrugerrådet, Linda Gorlas.