Styregruppen på 11 personer er tovholderne i det gigantiske arrangement, hvor mange hjælpere i alle aldre sørger for at Stafet for Livet bliver en god oplevelse. Privatfoto

Her tæller hvert skridt

- Det er kun andet år, vi arrangerer Stafet for Livet. Sidste år var det tydeligt, at folk ikke rigtig troede på idéen, og det derfor var svært at samle sponsorer. Vi håbede dengang på 250 deltagere - men der kom over 560, siger formanden for Stafet for Livet, Stine Jenfort Henriksen til DAGBLADET og Sjællandske.