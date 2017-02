Her har kunsten fået en anden lyd

Med to lydkunstnere tilknyttet var det naturligt at arbejde med lyd - men sådan gik det ikke for Cecilie Larsen, Maja Sander, Frederikke Madsen og Mille Rasmussen. De er derimod ved at omdanne Kunstnergårdens havestue til en installation.

En anden gruppe arbejder med lys og skygge, og så er der også en gruppe, der i form af en film dokumenterer projektet. Ja, faktisk bliver det ikke kun til dokumentation af projektet, for under et besøg på loftet fandt de et spøgelse, der viste sig at være Lars Saltofte Larsens genganger. Så pas på med at gå op på Kunstnergårdens loft - for spøgelset kan så let som ingenting overtage et levende menneskes krop.