Se billedserie 7-årige Andy er ivrig efter at fortæølle sin mor, Anja Lundberg Andersen om den kamp, hun lige har set. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Her er fodbold en hjertesag

Sorø - 25. juni 2017 kl. 17:54 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

DGI og LBI stod bag sæsonafslutningen for de 5-10 årige fodboldspillere. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

- Ja, mor, så vandt vi 3-1, men så vandt de andre straffesparkskonkurrencen med 3-1 - og det gi'r altså 4-4.

7-årige Andy fra Vemmelev er lige ved at sprutte helt over af ivrighed, da mor, Anja Lundberg Andersen, efter kampen skulle have referatet af den kamp, hun faktisk lige selv havde set.

For Andys hold var det kamp nummer tre ud af fire, og dagens høst foreløbige var to sejre og en uafgjort.

På en anden bane mødtes to hold fra Lynge-Broby Idrætsforening. De træner normalt sammen og udgør sådan set et hold, men i dagens anledning var de delt op. Det ene hold kom foran 3-0, men i slutfasen kom det andet mandskab på 2-3 - og det tabende hold vandt den efterfølgende straffesparks-konkurrence med 1-0.

- Intensiteten er jo høj. De spiller absolut med hjertet, kommer det fra træner Jens Høystad, der undervejs i kampen også måtte på banen for fuld udrykning, da en af spillerne slog sig så meget, at tårerne ikke kunne holdes tilbage. Drengen blev taget op til et trænerkram.

- Ja, vi må også kunne trøste spillerne, når det er nødvendigt. Vi går op i det med liv og sjæl, og sådan skal det også være, men det skal først og fremmest være sjovt. Vi forsøger også at skabe jævnbyrdige kampe. Det er ikke sjovt, hvis det ene hold vinder for stort, og det kan vi jo styre lidt med de udskiftninger, vi foretager undervejs.

Alle skal spille, og på den måde kommer resultatet alligevel lidt i anden række.

LBI-drengene træner to gange om ugen, og der spilles stævner cirka hver fjortende dag i sæsonen.

Stævnet søndag på LBIs anlæg bag Frederiksberg Skole var afslutningen på forårssæsonen i DGI-regi.

- Vi har 70 hold i sving og kommer igennem i alt 140 kampe på sådan en dag, fortæller stævneleder Line Gisselmann fra LBI.

- Holdene spiller i puljer, og alle holdene skal have fire kampe. Vi spiller ikke med semifinaler og finaler - tværtimod får alle hold en medalje. Vi slutter hver kamp af med en straffesparkskonkurrence, hvor hvert hold får tre skud. Det betyder ikke noget i sig selv, men DGI-filosofien bag det er, at en fodboldspiller ikke skal kunne komme igennem en hel karriere uden at have prøvet at sparke et straffespark.