Se billedserie Lis, Freddy og sønnen Filip Fuglsang deltog i arrangementet for at bakke op om ideen om at skabe netværk på tværs.

Helt udsolgt til premiere på nyt folkekøkken

Sorø - 10. februar 2017 kl. 07:06 Af Jeppe Jul Garnak Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Duften af krydret kylling breder sig i pakkeriet på Rådhusvej 17 i Sorø. I formiddag var en række borgere med psykiske udfordringer i fuld gang med at pakke krydderier i lokalet, som til hverdag udgør deres arbejdsplads. Nu er papkasser og etiketter byttet ud med langborde pyntet med grønne velourduge, men krydderierne har fået lov at blive. I hvert fald nogle af dem; for den står på marokkansk inspireret kylling til den første udgave af »Mætværk«, et nyt folkekøkken i Sorø. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

- Det er en familieopskrift til fire personer, som vi har ganget op med 20, fortæller en af aftenens kokke grinende, da hun præsenterer maden.

80 personer nåede at løse billet til aftenens folkekøkken, inden arrangørerne tidligere på ugen måtte melde alt udsolgt. Inden billetsalget blev sat i gang, var succeskriteriet 35 gæster, så arrangørerne har haft noget mere travlt med indkøbsvognene og i køkkenet, end de havde regnet med.

- Der har været en overvældende tilslutning, og det er vi meget glade for, siger Irene Bendtsen, leder af det socialpsykologiske område i Sorø Kommune og en af initiativtagerne til projektet.

Lydene fra klirende bestik er langsomt begyndt at tage til. Det er børnefamilierne, der som de første har fået lov at gå ombord i buffeten, som foruden kylling består af couscous og sovs. Rundt på bordene står samtidig lysende grøn kålsalat med æbler og appelsiner.

En af de familier, som har fundet vej til folkekøkkenet, er Lis og Freddy Fuglsang og deres søn Filip, som bor i Frederiksberg. De hørte om arrangementet til kyndelmisse, og fik lyst til at være med.

- Det er et spændende initiativ, og tanken om fællesskabet på tværs vil vi gerne bakke op om, siger Lis Fuglsang.

Ideen om at mødes uden at andet formål end netop at mødes, tiltaler samtidig Freddy Fuglsang.

- Det er stort, at man kan samles, uden at der skal være et tema. Man samles bare om at mødes - og så om maden selvfølgelig, den fejler heller ikke noget, siger han.

Næste gang Mætværk inviterer på folkekøkken er den 14. marts klokken 17.00. Billetterne er endnu ikke sat til salg, men man kan følge »Mætværk« på Facebook.