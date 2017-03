Se billedserie Heine Amstrup er ny partner i EDC Sorø. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Heine Amstrup er hjemme igen

Sorø - 04. marts 2017

For Heine Amstrup er det som at komme hjem igen. Fra 1999 og 15 år frem var han ansat hos EDC i Storgade. Nu er han atter at finde i lokalerne.

Heine Amstrup kommer fra en stilling i Nybolig i Sorø. Her har han arbejdet i to år.

- Jeg er virkelig glad for at være i EDC igen. Det var jo her, det hele begyndte for mig, siger Heine Amstrup, der nu ejer EDC i Sorø sammen med Arne Reinhold og Thomas Christensen. De to sidstnævnte ejer også EDC i Ringsted.

Det er ingen overdrivelse at sige, at Heine Amstrup har et gigantiske lokalt netværk.

Han bor på Frederiksberg og er født og opvokset i kommunen, Faktisk han har aldrig boet andre steder end i Sorø. Når han ikke passer hjemmet eller jobbet, bruger han rigtig meget tid som frivillig i Victoria Teatret.

Heine Amstrup er bank-uddannet, og det var netop den første tid i EDC i Sorø, som skabte hans begejstring for hushandler.

Nu glæder han sig til at være med til at bestemme, i hvilken retning firmaet skal gå - sammen med de to andre partnere i butikken.

- Jeg følger, at det er det helt rigtige tidspunkt og en dejlig udfordring at være med til at bestemme og forme fremtiden for EDC Sorø. Det medfører også et større ansvar og mere indflydelse på beslutningerne, siger Heine Amstrup til DAGBLADET Ringsted og Sjællandske.