Kommunen har arrangeret to borgermøder som forløber for udformningen af en handicappolitik. Her holder formanden for DH Sorø, Dan Kiving, et indlæg. Foto: Per Christensen

Handicappolitik med en væsentlig tilføjelse

Sorø - 07. marts 2017 kl. 06:03 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var stor tilfredshed rundt om hele bordet, da byrådet i Sorø forleden vedtog kommunens nye handicappolitik. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Mes t af alle havde SFs Linda Nielsen grund til at stråle. Hun fik nemlig tilføjet til målene for handicappolitikken, at familier med fysisk og psykisk handicappede børn understøttes i at have en sammenhængende velfungerende hverdag.

Formanden for social- og sundhedsudvalget, Lars Schmidt (DF), hæftede sig ikke mindst ved processen, da han anbefalede byrådet at stemme for handicappolitikken.

- Vi har holdt to borgermøde med glædeligt stor opbakning, sagde han.

- På de møder fik vi debatteret tingene, og vi kom hjem fra møderne med mange gode input. Vi har også fået gode høringssvar i kølvandet på, at polotikken har været ude i høring.

Grethe Kistrup Møller fra Enhedslisten pegede på, at analyser viser, at en forvaltning og de almindelige borgere ofte bedømmer kommunikationen imellem dem meget forskelligt. Forvaltningens folk mener oftest, at det fungerer fint, mens brugerne i mange tilfælde ikke føler, sig forstået - eller at de har forstået forvaltningens budskab.

- Det er noget, vi hele tiden skal arbejde med, understregede hun.

Konservative Bo Christensen gjorde opmærksom på, at lix-tallet i politikken er meget højt - det er med andre ord »embedsmandssprog« - og at det er vigtigt, at medarbejderne kan sætte sig i borgernes sted, så de kan hjælpe med det, borgerne har behov for.

Alle stemte for den nye handicappolitik. Venstres Birgitte Hansen havde dog meldt afbud til byrådsmødet.