Han kæmpede og nåede sit mål

Sorø - 13. september 2017 kl. 06:05 Af Ulla Grundtvig Brask

Det med at tilegne sig ny viden i skolen går nemt for mange børn og unge. Der er dog også nogle, som har svært ved at lære. Nikolai Martin Andersen på 23 år er en af dem.

Men det kan godt lykkes at få en uddannelse - på trods af store faglige og personlige vanskeligheder. Uddannelsen skal bare skræddersyes og være mere praktisk end teoretisk, og så skal man have både egen vilje og familiens opbakning for at nå i mål.

Det er i hvert fald sådan, at Nikolai Martin Andersen fra Ruds Vedby fortæller, at hans vej til succes har været.

- Jeg fandt ud af, at jeg ville tage springet og tage den uddannelse. Også selv om nogle af vennerne sagde »Øh...Hvorfor skal du det?«. Jeg besluttede at gøre, hvad jeg syntes, var bedst for mig selv, siger Nikolai Martin Andersen, der netop har fået papir på, at han har gennemført en EGU, som er en erhvervsgrunduddannelse lavet i samarbejde med en produktionshøjskole.

Nikolai Martin Andersen er stolt af at have fået bevis for EGU-uddannelsen men endnu mere begejstret for, at han dagen efter fik fast job hos virksomheden Br Landbrug og Entreprenør nær Køge.

- Jeg er taknemmelig for, at jeg fik et arbejde så hurtigt. Det bliver fedt at tjene nogle penge nu, siger Nikolai Martin Andersen til DAGBLADET Ringsted og Sjællandske.