Et enigt kultur- og fritidsudvalg har besluttet, at SOR IF skal tildeles flere træningstimer. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Fotograf Anders Ole Olsen ©

Send til din ven. X Artiklen: Halsagen: Politikere giver mere træningstid til forening Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Halsagen: Politikere giver mere træningstid til forening

Sorø - 01. august 2017 kl. 16:18 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Idrætsforeningen SOR IF skal tildeles flere træningstimer i Sorøhallen i den kommende sæson, der starter om kun halvanden uge.

Det er kultur- og fritidsudvalget i Sorø Kommune netop blevet enige om på et ekstraordinært møde. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

De fem politikere i udvalget har samtidig besluttet, at den samlede timefordeling for sæsonen 2017/2018 i Sorøhallen ikke bliver ændret yderligere. På et møde tordag eftermiddag mellem udvalgsformand Jørgen Larsen (V), udvalgsnæstformand Rikke Bach Nielsen (S) og de to foreninger SOR IF og Sorø Gymnastik Forening vil man finde ud af, hvordan det kan lade sig gøre.

Det var et sammenfald i time-ønskerne fra SOR IF og Sorø Gymnastik Forening, der startede hele sagen, der endte i hårdknude.

Ifølge SOR IF er de blevet tildelt 10 timer færre om ugen i Sorøhallen end i sidste sæson, og det ville være et stort problem for foreningen.

Udvalgsformand Jørgen Larsen erkender, at timefordelingen ikke er retfærdig over for SOR IF, og det er udgangspunktet for mødet på torsdag.

- Vi skal have rettet op på de fejl, der er blevet begået. Der er mange ledige timer i Sorøhallen i ydertimerne, men det hjælper jo ikke, når det er »børne-timer«, vi skal finde. Derfor holder vi nu et møde, hvor vi i dialog med foreningerne vil komme med nogle forskellige modeller til at rykke rundt på tingene. Alt er åbent, siger Jørgen Larsen.

Annette Raaschou van der Star (S) er også medlem af kultur- og fritidsudvalget. Hun understreger, at der ikke skal tages haltid fra andre foreninger for at kunne give dem til SOR IF.

- Kan man bytte nogle timer? Eller placere nogle timer et andet sted? Og hvor mange timer skal der så hentes andre steder? Måske kan man bruge noget andet end Sorøhallen. Men det er foreningerne selv, der i samarbejde med Rikke (Bach Nielsen, red.) og Jørgen (Larsen, red.) skal finde en løsning, så alle er tilfredse og samtidig erkender, at SOR IF har fået for få timer. Det er vigtigt for mig, at der bliver fundet en god løsning, siger Annette Raaschou van der Star.

Ifølge politikerne rummer sagen om timefordelingen i Sorøhallen faktisk to aspekter.

På den ene side er der den akutte situation, som efter planen nu bliver løst på mødet torsdag. Men der er også det langsigtede aspekt. For hvordan kan man undgå at ende i samme situation igen næste år?

Det er en debat, som kultur- og fritidsudvalget vil tage hul på hen over de kommende måneder. Det fortæller Rikke Bach Nielsen (S), der er næstformand i udvalget.

- Vi skal prøve at finde ud af, hvordan vi undgår det igen. Vi skal kigge på rammerne for timefordelingen, og det vil vi gøre i udvalget i løbet af efteråret, siger Rikke Bach Nielsen.

relaterede artikler

Hal-sagen: Sportsråd udtrykker mistillid 18. juli 2017 kl. 06:12

Hal-sagen: Ekstern konsulent indrømmer fejl 15. juli 2017 kl. 06:39