Se billedserie Medlemmerne i Alsted-Fjenneslev Gymnastik- og Idrætsforening undgår ændringer i deres haltider. Foto: Hans Jørgen Johansen

Halsagen: Kommunen giver haltimer tilbage

Sorø - 08. august 2017 kl. 12:27 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I fredags fik seks idrætsforeninger besked om, at de måtte afgive nogle af deres timer i de kommunale sporthaller for at rette op på en skæv timefordeling.

Nu har nogle af foreningerne så fået deres timer tilbage. Det blev besluttet på et møde i Sorø Kommune tirsdag morgen efter foreningerne havde protesteret over løsningen. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Alsted-Fjenneslev Gymnastik- og Idrætsforening (AFG&I) havde egentlig fået at vide, at de var nødt til at afgive tiden i Alsted-Fjenneslev-Hallen på onsdage mellem klokken 19 og 21. I det tidsrum bliver der spillet badminton. Det ville også få konsekvenser for Slaglille-Bjernede Gymnastik- og Idrætsforening, som de deler tiden med.

Nu har AFG&I fået sine onsdagstimer tilbage. Og det glæder formand Lisbeth Vejsager.

- Det er vi meget, meget glade for. Det betyder, at vi kan fortsætte som planlagt og opretholde vores turneringshold i badminton. I det store billede er det meget vigtigt, at vi kan fortsætte arbejdet, når vi er nået til det her tidspunkt, siger Lisbeth Vejsager.

Sorø Badmintonklub har fået sin tid i Sorøhallen på tirsdage klokken 17 til 19.30 tilbage.

Det betyder meget for foreningen, fortæller formanden, Ole Jacobsen.

- Det er rigtigt positivt. Det betyder, at vi har en fornuftig ungdomstræning igen, og at den ikke kommer til at lide. Det er meget vigtigt for os, siger Ole Jacobsen.

Træningstiden i Sorøhallen torsdag mellem klokken 17.30 og 19 er dog stadig et uafklaret spørgsmål for Sorø Badmintonklub.

- Vi har indstillet os på, at vi kommer til at give os lidt. Vi accepterer beslutningen lige nu. Der skal jo løsninger til. Men vi er ikke enige i beslutningen. Men lige nu er vi i en god og positiv dialog med kommunen, siger Ole Jacobsen.

Det var SOR IF, der skulle have haft de timer, som de andre foreninger i sidste uge blev bedt om at afgive.

Hen over sommeren stod det nemlig klart, at idrætsforeningen SOR IF uretmæssigt var blevet tildelt færre haltimer her i den nye sæson 2017/2018. Det skulle der rettes op på, og der blev fundet omkring ni haltimer til SOR IF ved at ændre på andre foreningers timer.

Det er lykkedes at give timer tilbage til nogle af foreningerne, fordi SOR IF også har accepteret at få færre haltimer fra de andre foreninger.

- SOR IF har lagt sig i selen for ikke at bruge mere tid end højst nødvendigt i Sorøhallen. Så vi kan nøjes med lidt mindre rykken sammen, end vi skrev ud om i fredags, siger Johan Otte, der er centerchef i Sorø Kommunes forvaltning.

Jørgen Larsen (V) er formand for kultur- og fritidsudvalget. Han håber, at timefordelingen nu kan kaldes for »endelig«.

- Jeg ser sagen som slut nu. Vi er nået frem til en acceptabel timefordeling for sæsonen, siger Jørgen Larsen.