Halsagen: Fremover skal tiderne fordeles anderledes

10. august 2017

Når timerne i Sorøhallen fremover skal fordeles mellem idrætsforeningerne, så skal det foregå på en ny måde end hidtil.

Det fortæller Jørgen Larsen (V), der er formand for kultur- og fritidsudvalget i Sorø kommune. Hen over sommeren har timefordelingen for Sorøhallen givet kommunens politikere og forvaltning en voldsom hovedpine.

- Hele processen gør, at vi bryder det her system op og gør det på en ny måde ved næste timefordeling, siger Jørgen Larsen til DAGBLADET og Sjællandske.

Idrætsforeningerne, der bruger Sorøhallen, vil blive indkaldt til et møde om fremtidens timefordeling.

- I den kommende tid vil vi indkalde til et møde med alle brugerforeninger, hvor vi ønsker deres input til, hvordan vi kan gøre det på en smartere og mere smidig måde, siger Jørgen Larsen.

- Vi vil gerne have nogle input fra foreningerne. De har allesammen noget at sige, og det vil vi gerne høre, siger han.

Efter mødet vil kultur- og fritidsudvalget sammen med kommunens forvaltning finde ud af, hvilke idéer der skal forfølges og fremover fordeles timer efter.

Jørgen Larsen forestiller sig, at udfordringer med timefordelingen ikke kun skal være et spørgsmål for forvaltningen, men snarere være et fælles spørgsmål.

- Med det her system ender det ud i, at vi alligevel til sidst sidder med et problem. Det skal vi ikke. Fremover skal der være et fælles møde, hvor alle foreninger deltager og skal være med til at blive enige, siger udvalgsformanden.

På den måde skal hele processen fungere bedre.

- Vi skal have den her proces fremrykket, og vi har da talt om, om vi skal begynde på den i december. Det er svært, når vi kommer hen over sommeren, hvor folk har ferie. Det har ikke været godt denne gang, og vi har været for sent ude, siger Jørgen Larsen.

