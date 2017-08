Sorø Badmintonklub bliver også berørt af de ændringer for Sorøhallen, der blev aftalt på et møde i sidste uge. - Jeg kan ikke forestille mig andet, end at det her skyldes en misforståelse, siger formand Ole Jacobsen. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Halsagen: Foreninger i protest over løsning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Halsagen: Foreninger i protest over løsning

Sorø - 07. august 2017 kl. 13:21 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter et møde i sidste uge troede politikerne og forvaltningen i Sorø Kommune, at der var fundet en endelig løsning for sæsonens timefordeling i Sorøhallen - altså en plan for, hvornår de forskellige idrætsforeninger kan bruge hallen.

Men den »endelige« løsning i sidste uge er ikke så endelig endda. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

For det første viser det sig nu, at flere foreninger end først antaget bliver berørt af den løsning, der skal rette op på en skæv, oprindelig timefordeling.

Efter sidste uges møde var udmeldingen, at løsningen »kun« ville få konsekvenser for Sorø Taekwon-Do og Fodboldklubben Sorø Freja. Men også Sorø Tennisforening, Sorø Badmintonklub, Alsted Fjenneslev Gymnastik og Idrætsforening og Slaglille-Bjernede Gymnastik og Idrætsforening - i alt seks foreninger - kan indtil videre ikke være sikker på deres sæsonplan.

Og for det andet, så protesterer flere af foreningerne over sidste uges løsning. Foreningerne var ikke involveret i mødet om problematikken. Men her i weekenden blev de klar over, at de skal afgive nogle af deres hal-timer. Fredag eftermiddag sendte kommunens forvaltning nemlig en mail ud om ændringerne.

Sorø Badmintonklub har fået at vide, at foreningen skal afgive toenhalv timer om tirsdagen og halvanden time om torsdagen i Sorøhallen.

Ole Jacobsen er formand for badmintonklubben, og han er uforstående over for beskeden fra forvaltningen.

- Jeg vil gerne være fleksibel, men jeg kan ikke være fleksibel på fire dage. Alt er planlagt ned til mindste detalje. Det kan vi jo ikke lave om på fire dage. Jeg kan ikke forestille mig andet, end at det her skyldes en misforståelse, siger Ole Jacobsen.

Alsted Fjenneslev Gymnastik og Idrætsforening skal afgive to timer om onsdagen i Alsted-Fjenneslev-Hallen for at give plads til andre. Formand Lisbeth Vejsager er utilfreds.

- Jeg synes, det allerstørste problem er, at vi ikke engang har deltaget i mødet. Vi er ikke blevet hørt. Og så kort før sæsonstart får vi den her besked. Tæppet bliver lige pludselig hevet væk under os, siger Lisbeth Vejsager.

Reaktionerne fra foreningslivet er årsag til, at der tirsdag skal være endnu et møde om timefordelingen. De berørte foreninger, Sorø Kommunes forvaltning og formanden og næstformanden fra det politiske kultur- og fritidsudvalg deltager i mødet.

Næstformanden i kultur- og fritidsudvalget, Rikke Bach Nielsen (S), kalder mødet for et »afklaringsmøde«.

- Vi skal jo på en eller anden måde tale om processen. Vi skal nå frem til en forståelse for hinanden og en afklaring. Jeg kan ikke sige noget om, hvorvidt der skal ændres noget, for vi har ikke drøftet det endnu. Vi må se, hvad efterspillet bliver. Forhåbentlig bliver det ikke et langt efterspil, men det kan være, der lige skal justeres lidt, siger Rikke Bach Nielsen.

Hun kan godt forstå foreningernes frustrationer.

- Jeg kan godt forstå dem, men vi skal rykke tættere sammen i bussen. Vi kan ikke løse det her, uden at nogle bliver nødt til at give sig. Og det er dét, vi skal have kigget på på mødet. Så det er et afklaringsmøde, siger Rikke Bach Nielsen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Venstres Jørgen Larsen, der er formand for kultur- og fritidsudvalget i Sorø Kommune.