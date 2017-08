Sorøhallen bliver brugt til mange formål hen over året, for eksempel sommeraktiviteterne. Nu er timefordelingen for den kommende sæson endelig på plads. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Halsagen: Endelig enighed om haltiderne - se løsningen her

Sorø - 04. august 2017

Sorøs politikere og idrætsforeninger har nu endelig fundet frem til en løsning på, hvordan timefordelingen i Sorøhallen skal se ud i den kommende sæson 2017/2018.

Det er netop sket på et møde mellem idrætsforeningerne SOR IF og Sorø Gymnastik Forening og de to politikere fra kultur- og fritidsudvalget Rikke Bach Nielsen (S) og Jørgen Larsen (V). Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Og det var i sidste øjeblik, for den kommende sæson begynder så småt i næste uge.

Løsningen vil ifølge politikerne give SOR IF omkring ni ekstra timer i Sorøhallen. Det svarer nogenlunde til det antal timer, som foreningen mener, at den ville miste med den oprindelige plan for timefordelingen.

Jørgen Larsen er formand for kultur- og fritidsudvalget. Han understreger, at det var et godt møde med de to foreninger.

Løsningen er han også tilfreds med.

- Det er en god løsning. Den løser problemerne for sæsonen 2017/2018, siger Jørgen Larsen.

Han og Rikke Bach Nielsen havde selv seks løsningsforslag med til mødet. Forslagene havde det politiske udvalg udtænkt i samarbejde med kommunens forvaltning. Ingen af forslagene påvirker kommunens økonomi.

De to foreninger var positive over for alle seks forslag, fortæller Rikke Bach Nielsen.

- Det er et plaster på såret, og foreningerne er ved godt mod. Det er gået galt, og så må man rette op så meget som muligt, siger hun.

Løsningsmodellen er en kombination af, at der bliver rykket lidt rundt på, hvem der bruger hvilke haller, og at der bliver ændret i selve timefordelingen.

For at få planen til at gå op, må Sorø Taekwon-Do afgive en enkelt ugentlig time, mens Fodboldklubben Sorø Freja må afgive halvanden time om ugen i Sorøhallen. De vil i stedet blive tilbudt et tilsvarende antal timer på andre tidspunkter.

Politikerne fra kultur- og fritidsudvalget sagde ellers inden mødet, at de ikke ville tage timer fra de andre brugere af Sorøhallen. Men efter mødet står Jørgen Larsen og Rikke Bach Nielsen fast på, at to andre foreninger også bliver nødt til at ændre på deres timer i hallen.

- Det kan godt være, at det giver lidt ballade. Så tager vi det med. Men det er gjort så mildt som muligt. Så jeg tror på, at alle vil udvise fleksibilitet, siger Rikke Bach Nielsen.

- Vi har en plan A, og det er dén, der bliver gennemført. Jeg har brede skuldre, siger Jørgen Larsen.

Nu er det op til Sorø Kommunes forvaltning at få de berørte foreninger til at acceptere løsningen.