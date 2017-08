Halsagen: - Det er langt bedre, siger SOR IF-formand

- Det er ikke ideelt, men det er langt bedre, siger John Christoffersen. Han er formand for SOR IF. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Sorø - 04. august 2017

Der er skitseret en løsning for den kommende sæsons timefordeling i Sorøhallen. Den mangler kun at falde endeligt på plads.

Situationen er en lettelse for John Christoffersen. Han er formand for idrætsforeningen SOR IF, der er blevet tildelt flere træningstimer.

- Vi er tilfredse med, at der overhovedet er kommet en løsning, som betyder, at vi får flere timer. Det er ikke ideelt, men det er langt bedre end dét, der forelå, da vi gik i gang med det her forløb. Det er en lettelse, at vi er nået hertil, siger John Christoffersen til DAGBLADET og Sjællandske.

Løsningen giver cirka ni ekstra træningstimer til SOR IF. Det betyder, at det ikke bliver nødvendigt at lukke hold på grund af for få haltimer.

Løsningen betyder formentlig også, at foreningen får tilgodeset et ønske om forbedret adgang til springhallen.

- Sådan ser det umiddelbart ud, siger SOR IF-formanden.

Løsningsmodellen kom på plads på et møde mellem SOR IF, Sorø Gymnastik Forening og de to politikere Jørgen Larsen (V) og Rikke Bach Nielsen (S).

På mødet kom politikerne også med en undskyldning til SOR IF, og den tog formand John Christoffersen imod.

- Undskyldningen kom jo af en årsag. Og jeg kan ikke sige, at jeg har været tilfreds med forløbet. Men jeg er tilfreds med, at der nu er kommet konkrete løsningsforslag, siger han.

Nu skal SOR IF i gang med deres egen planlægning ud fra de ændringer, der er lavet i den kommende sæsons timefordeling.

- Vi har et kæmpe puslespil, vi skal have lagt. Internt skal vi fordele de timer, vi har fået stillet til rådighed, så vi kan lave den bedst mulige løsning for vores mange forskellige hold. Men holdenes konkrete haller og tider kan vi ikke sige noget om endnu, for vi har ikke fået den konkrete opgørelse fra forvaltningen, forklarer John Christoffersen.

SOR IF går for alvor i gang med det store puslespil hen over weekenden. Foreningen håber at kunne have tider og steder til holdene på plads i starten af næste uge.