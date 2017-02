Se billedserie Johannes Scheibelein ved en lille model, der viser, hvordan elementerne er bygget op. Kernen er et træskelet fyldt med halm. Indvendigt bliver det pudset med ler og udvendigt med kalkmørtel. Foto: Anders Ole Olsen

Halmhus til parcelhus-kvarteret

Sorø - 25. februar 2017 kl. 09:04 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De fleste tænker på pudseløjerlige bygninger med sære former, når de hører ordet »halmhus«.

Men sådan behøver det ikke at være. Og sådan skal det nok heller ikke være, hvis et halmhus skal være tilgængeligt for alle og kunne passes ind i et ganske almindeligt parcelhuskvarter.

Det er tanken bag virksomheden PermaHus/PermaByg, som 32-årige Johannes Scheibelein står bag.

PermaHuset er bygget op af 40 cm. tykkeelementer - der består af et træskelet udstoppet med halm.

- Elementerne isolerer rigtig godt. Der er ingen kuldebroer, og huset kan ånde på naturlig måde. Det giver et sundt indeklima, siger Johannes Scheibelein til Dagbladet og Sjællandske.

Udvendigt kan man vælge at pudse det med kalkmørtel eller beklæde det med træ, og indvendigt kan væggene pudses med ler i valgfri farve. Det hele er godkendt af Teknologisk Institut.

Et færdigt hus vil koste cirka det samme som et standard parcelhus, og det kan gøres til den pris netop på grund af de præfabrikerede elementer.

- Man kan sige, at det er halmhus på samlebånd. Det kan fås i alle størrelser, og det kan også bygges i to etager, siger Johannes Scheibelein.

Lige siden han var 20 år har han vidst, at det var den slags byggeri, han ønskede at arbejde med. Under uddannelsen til bygningsingeniør på DTU sad han i sin fritid og tegnede ler- og halmhuse.

Han blev færdiguddannet for knap fire år siden og arbejdede en kort tid for en byggevirksomhed, men det andet trak mere, så han valgte at blive selvstændig. Samtidig slog han sig sammen med sin kæreste og lille datter ned på gården på Strandvejen i Vester Broby, hvor han også er født og opvokset, og hvor virksomheden drives fra i dag.

Indtil videre er der kun bygget et enkelt PermaHus - på Djursland som pilotprojekt. Det tager tid at indarbejde nyt i en ofte konservativ byggebranche, erkender Johannes Scheibelein, der dog oplever en stigende interesse og forespørgsel:

- Og så har jeg to fordele. Dels at jeg er så ung, som jeg er, for bæredygtigt byggeri vil blive mere udbredt i fremtiden. Det er jeg sikker på, så tiden arbejder for mig. Den anden fordel er, at jeg kan leve på en sten. Jeg skal ikke ud og præstere en stor månedsløn i morgen. Jeg har tid.

Indtil videre har han fået opfyldt sin drøm om at arbejde med det, han interesserer sig mest for.

- Og hvis jeg i løbet af fem-seks år kan nå dertil, at jeg kan bygge fem-seks huse om året og have 5-10 mand ansat. Så er det rigeligt for mig. Så er min lykke gjort.

Flere oplysninger kan fås på permabyg.dk.