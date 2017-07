Formand for Sorø Sportsråd, Ole Ring, mener, at Jørn C. Nielsen har påtaget sig en utilstedelig dobbeltrolle i halfordelings-sagen. Foto. Thomas Krakau Foto: THOMAS KRAKAU

Hal-sagen: Sportsråd udtrykker mistillid

Sorø - 18. juli 2017

Formand for Sorø Sportsråd, Ole Ring, er stærkt utilfreds med, at en repræsentant for Danmarks Idrætsforbund (DIF) har ladet sig hyre af Sorø Kommune som konsulent. Det skriver Dagbladet og Sjællandske.

Det er den meget omtalte sag om halfordelings-timer, det drejer sig om. Her brugte Sorø Kommune Jørn C. Nielsen som konsulent for at finde ud af, hvordan timerne skulle fordeles mellem SOR IF og Sorø Gymnastik Forening. Som tidligere omtalt viste der sig at være fejl i Jørn C. Nielsens udregninger.

Jørn C. Nielsen er også idrætsrådsrepræsentant i DIF's repræsentantskab for Region Sjælland, og heri ligger problemet, mener Sorø Sportsråd:

- Vi kan ikke have tillid til en repræsentant, der hjæper kommunen med at tryne Sorøs foreninger. Han har sat sig på den anden side af bordet og er gået langt over, hvad han kan tillade sig, siger Ole Ring til Dagbladet og Sjællandske.

Han har netop sendt en mail afsted til DIF, hvori det fastslås, at Sorø Sportsråd ikke længere kan have tillid til hverken DIF eller Jørn C. Nielsen.

Danmarks Idrætsforbund er dog ikke enig i, at Jørn C. Nielsens konsulent-rolle er et problem:

- Det er jo ikke anderledes end mange andre konsulent-opgaver, DIF påtager sig for kommunerne. Vi hjælper med at udarbejde værdier og visioner og er ofte tæt samarbejdspartner med kommunerne, siger PA-Konsulent ved DIF Public Affairs Bjarne Løf Henriksen til Dagbladet og Sjællandske.

Han mener derfor, at Sorø Kommune principielt sagtens kan bruge en DIF-repræsentant som konsulent.

Jørn C. Nielsen selv har ikke så mange kommentarer:

- Kommunen havde brug for en uvildig konsulent, og det kan være svært at finde sådan én, hvis man ikke må tage fat i nogen fra foreningslivet/idrætsverdenen, men derudover tror jeg, at jeg vil tage resten af snakken med Ole Ring selv, siger Jørn C. Nielsen til Dagbladet og Sjællandske.

