Rikke Bach Nielsen (S) vil genåbne timefordelingen i Sorøhallen. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Hal-sagen: Politikere vil åbne timefordelingen trods tidnød

Sorø - 13. juli 2017 kl. 17:43 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fejl i beregningerne fra en ekstern konsulent om timefordelingen i Sorøhallen, som Sorø Kommune ellers har brugt som argument for at fastholde timefordelingen, kommer som en overraskelse for kultur- og fritidsudvalget.

Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Situationen får udvalgsmedlem Rikke Bach Nielsen (S) til at kræve en ny fordeling af haltiderne, selvom kommunens forvaltning advarer mod mangel på tid.

- Jeg tror ikke nødvendigvis, jeg er enig i, at timefordelingen skal fastholdes. Hvis der er sket fejl, og timerne er uretfærdigt fordelt, så synes jeg, vi skal rette op på det. Jeg ved godt, at det er i totalt sidste øjeblik. Men der er en lille bitte smule tid at give af, og så synes jeg, at man skal gøre alt, hvad man kan, for at afhjælpe de fejl. Så vi skal mødes meget hurtigt i udvalget, siger Rikke Bach Nielsen.

Samme holdning har udvalgsmedlem Bo Christensen (K).

- Det er klart, at hvis noget ser skævt ud, så er vi nødt til at kigge på det. Jeg synes, det er vigtigere, at der er ret og rimelighed over for foreningerne. Og hvis det kræver noget ekstra arbejde, så ser jeg gerne, at det sker, siger Bo Christensen.

Udvalgsformand Jørgen Larsen (V) er ikke enig.

- Nej, jeg synes ikke, at vi skal åbne timefordelingen op. Hvis der er sket en fejl, så forventer jeg, at forvaltningen giver mig en forklaring. Når jeg har fået min orientering, så skal jeg nok tage stilling til det, siger Jørgen Larsen.

Timefordelingen i Sorøhallen er allerede på dagsordenen på kultur- og fritidsudvalgets møde i august, hvor Jørgen Larsen også har indkaldt de berørte foreninger til et møde.