Hal-sagen: Forvaltning skal forklare forløbet

- Jeg synes, at forvaltningen og vi som politikere godt kunne have opfordret til, at den her proces kom i gang lidt tidligere. Og hvor skete den fejl så henne? Jeg tror måske, man regnede med, at processen ville køre ligesom de andre år. Tiden er løbet fra os på en eller anden måde, for foreningerne fik den endelige plan for sent. Det kan jeg godt forstå, at de er frustrerede over, siger Rikke Bach Nielsen.